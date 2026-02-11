「関東地区選手権・Ｇ１」（１１日、多摩川）

砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝がインから逃げ切ってＧ１初優出で初優勝。ＳＧ・クラシック（３月２４〜２９日・蒲郡）の出場権を手に入れた。通算５回目、多摩川では初Ｖとなった。２着に中野次郎（東京）、３着に宮之原輝紀（東京）が入った。

未来の埼玉支部を背負う逸材の砂長が、優勝戦で逃げ切り、うれしいＧ１初優出、初Ｖを決めた。レースはインからコンマ１１の的確Ｓを決めると１Ｍを先制。まくり差してきた久田敏之（群馬）を封じて、バックでは早くも独走。３周をきっちり回って、先頭でゴールを駆け抜けた。

「うれしいですね。１Ｍは落ち着いてターンできたし、いつも通りのイン戦かなという感じでできた。今節はエンジンに助けられて、旋回の足とか本当に良かった」と相棒３３号機に感謝した。

これで３月に行われるクラシック（蒲郡）の出場権を得て、待望のＳＧ初出場を果たす。「（同期でＳＧ覇者の定松勇樹＝佐賀）この差になっているので。まずはアイツを抜きたい。２人で切磋琢磨（せっさたくま）できればと思う」と、同期のライバルの背中を追って蒲郡でも暴れ回る。