冬に行きたい「愛媛県の滝」ランキング！ 2位「紅葉ケ滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
凛とした空気が満ちる2月は、滝が凍りつく「氷瀑」や巨大なつららなど、冬ならではの造形美を楽しめる季節です。厳しい寒さが生み出す、まるで時が止まったかのような神秘的な光景を求めて、旅に出かけてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の観光に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「愛媛県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秘境のような雰囲気がある」（40代男性／兵庫県）、「写真映えしそう」（30代女性／福岡県）、「滝だけでなく周辺の情景も風情のある雰囲気がありそうだから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「彫刻のような氷爆が現れることで有名でその姿は芸術的だから」（30代女性／東京都）、「冬季に氷瀑が見られる可能性があり、季節感を強く味わえるからです」（30代女性／愛知県）、「冬の冷え込みが激しい時期には滝全体が凍結し、巨大な氷の彫刻のような絶景が見られるから」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：紅葉ケ滝／54票「紅葉ケ滝」は、秋の紅葉の名所として名高いですが、冬の静寂に包まれた姿もまた格別です。冬は木々の葉が落ち、力強い岩肌とそこを流れる澄み切った水流がよりはっきりと見え、自然の素顔に触れることができます。冬の澄んだ空気を感じながらの散策に最適なスポットです。
1位：白猪の滝／78票第1位に輝いたのは、東温市の「白猪の滝（しらいのたき）」です。愛媛を代表する冬の観光名所で、厳しい寒さが続くと高さ96メートルの滝全体が凍結し、巨大な氷の彫刻へと姿を変える「氷瀑」で知られます。その圧倒的な迫力と美しさはまさに自然の芸術品。四国にいながらにして、息を呑むような銀世界を堪能できる特別な場所です。
