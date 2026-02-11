福岡を拠点に活動するアイドルグループ「Dear Princess」の小日向優花さんが、週刊SPA!の人気企画「グラビアン魂」に登場しました。小日向さんは身長148センチと小柄ながら、B92・W60・H89、Iカップという破壊力抜群のプロポーションでグラビアシーンで話題です。



同コーナーに登場するグラドルの趣味や特技がイラストだった場合、美大出身のグラビアンたちの対談はいつも以上に盛り上がります。今回、小日向さんの絵のうまさを目の当たりにした2人の対談も活況で、ついには使用している画材にまで及ぶなど、表現者同士ならではのトークに花が咲きました。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／矢部恵子 スタイリング／佐賀愛衣）



小日向さんはXで撮影画像を公開。「衣装も雰囲気もすべてが、ぬくぬく優しい暖かさで包まれた撮影でした ♡ そして今回！私の趣味特技であるイラストも掲載されています みうらじゅん さん リリー・フランキー さんのお言葉もお見逃しなく！！！ 是非ゲットしてください♡♡♡」と投稿しています。



【小日向優花さんプロフィール】

こひなた・ゆうか 生年月日2003/2/26 福岡県出身 T148cm、B92(I) W60 H89 DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中。趣味はアニメ映画鑑賞、自然めぐり、神社めぐり、ドライブ 特技はイラスト模写 活動の詳細は公式インスタグラムやX（ともに@yuukakohinata）