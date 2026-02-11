月の年金16万5000円「現役時に個人年金保険に入っておけばよかった」75歳男性のリアルな老後
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、長野県在住75歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：75歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：長野県
リタイア前の雇用形態：会社経営者
リタイア前の年収：400万円
現在の資産：預貯金0円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：16万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金1万500円
「年金だけではとても足りない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「とても足りないから」と語っています。
ひと月の支出は「約20万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「ホテルメンテナンスとホテル夜警の仕事をしている」回答では貯蓄もゼロという投稿者。年金で足りない支出については「週4日の、ホテルメンテナンスとホテル夜警」のアルバイト収入で賄っているといいます。
節約のために日ごろから意識していることとして、「外食しない」とあります。
「資金不足のとき、すぐに足りない部分を補うことができない」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「個人年金保険」に入っておけばよかったと回答。
今の生活での不安については、蓄えに余裕がないため「資金不足のとき、すぐに足りない部分を補うことができない」とコメント。
一方で週4日働いているとはいえ「毎日就業という感覚がなくなったので、気楽になった」と投稿者。わずかな自由時間に喜びを感じていると教えてくれました。
(文:あるじゃん 編集部)