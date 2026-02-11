俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月11日、自身のInstagramを更新。母の“古希”を祝福しました。（サムネイル画像出典：杉浦太陽さん公式Instagramより）

俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月11日、自身のInstagramを更新。母の“古希”を祝福し、反響を呼んでいます。

「元気で健康でいてね」

杉浦さんは「母の古希のお祝いを、家族みんなでしました　みんなに囲まれてる姿を似顔絵にしてプレゼント　号泣するほど喜んでくれました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、母に贈った家族の似顔絵を公開しました。花束を手にした母を囲み、杉浦さんや妻でタレントの辻希美さん、子どもたちの姿が描かれています。家族の温かさが伝わってくるすてきなプレゼントです。

続けて、「ユメにミルクをうれしそうにあげてくれてる　まだまだ70歳　元気で健康でいてね」と母へのメッセージをつづりました。

夢空さんのハーフバースデー

杉浦さんは8日の投稿で、「ユメちゃん　ハーフバースデー」とつづり、第5子・夢空（ゆめあ）さんの写真を公開。マヨネーズ風の着ぐるみを着た夢空さんは、満面の笑みを浮かべており、かわいらしい姿が印象的です。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)