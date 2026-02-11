¥Ù¥¬¥¹¤Î¥Í¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ËÏÓÍí¤á¡ÄËÙ¸ý¶³»Ê¡¢UFC·ãÆ®Ä¾¸åàÉ×ÉØÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¨¥¨É×ÉØ¤ä¡×¡Ö¥¥è¥¸¸Æ¤Ó¤¬¤ª¤â¤í¤¤¡×
¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤ÎºÊ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡UFCÉüµ¢2ÀïÌÜ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡£·ãÆ®¸å¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í£°ìÌµÆó¤ÎÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¢¥ß¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¸Áê¼ê¤ò3¡½0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÌë¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀîÂ¼Æá·î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖMy husband is the strongest Karate Kid¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ®¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤È¤Î¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤ÎËº¤ì¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎUFC¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ø¸þ¤±¤ÆÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢ËÙ¸ý¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö#¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¡¢É×ÉØ¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¨¥¨É×ÉØ¤ä¡× ¡Ö¥¥ç¥¦¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¥è¥¸¤À¤Ã¤¿»ö¤Ë¶Ã¤¡× ¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¥¥è¥¸¸Æ¤Ó¥¬¥Á¤ª¤â¤í¤¯¤Æ¹¥¤¡× ¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡× ¡Ö¤¯¤Ï¡¼¤Ã¡ª¤â¤¦Á´¿ÍÎà¤¬ËÙ¸ý¶³»Ê¤ÈÀîÂ¼Æá·î¤Î»ö¹¥¤¤Ç½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡ª¡× ¡Ö¥µ¥à¥é¥¤º²¸«¤»¤¿¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£