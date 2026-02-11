BUDDiiS、メンバー同士でキス連発 ファン大興奮「台本にない…」
9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』発売を記念した歌唱パフォーマンスが11日、都内で行われた。メンバー同士が唇を重ねるキスを連発し、ファンが盛り上がった。
【写真】熱烈！キスを連発したBUDDiiS
イベントでは、ダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンがサプライズゲストとして登壇。アルバムの収録曲「#KISSYOU」にちなみ、壇上では“キス芸”が繰り広げられた。
「#KISSYOU」について、肥後は「ケンカしてチューという僕らのギャグを元に生まれた曲だと聞いてますよ」と語り、「『#KISSYOU』をやるならケンカしてチューをやらないといけない！」と主張した。そこでメンバーは「じゃあ、俺が！」と次々に立候補し、最後にFUMINORIが「じゃ、俺やりますよ」と手を挙げると、全員に「どうぞどうぞ！」と譲られる伝統芸が展開された。
結果「普通はやらないんです！」と固辞するFUMINORIに「ビジネスとして、エンターテイメントとして！」と肥後が迫り、「エンタメにも限界がありますよ！」と反抗しながらも最後は2人でキス。客席からは歓声が上がり、FUMINORIは「メチャメチャやわらかかった。なんでこんなにドキドキしてるの!?」と照れまくった。
腕の骨折によりパフォーマンス制限中のSHOOTは「お前が休んでる間に、みんな楽しみに待ってたんだよ！」とケンカを吹っかけてきたFUMINORIに「なに、勝手にお見舞い来てるんだよ！」と返し、FUMINORIも「お前に会いたかったからお見舞い2回行ったよ！」とホッコリエピソードを披露しながらキス。
それを見ていたMORRIEは「なんでFUMINORIとキスしたの？」と弟のSHOOTに詰め寄り、「本当に台本にないキスだったんだけど」とうろたえるSHOOTの後頭部をつかんで「お兄ちゃん嫉妬するやん」とキスして、場内に阿鼻叫喚を引き起こした。
加えて「キスの下りは全世界に配信されるんで！」と言う肥後に、FUMINORIが「それは聞いてないっすよ！」と床をドンと踏み鳴らせば、バディも一斉にジャンプ。おなじみのギャグをともに体験して、メジャーデビュー日ならではの思い出をつくった。
肥後と寺門が退場すると、SHOOTは怪我の具合について「順調に進んでるんで、もうちょっと待ってください」と報告。「デビュー日なんで。盛り上がる準備できてますか？」と呼びかけると、MORRIEも「僕にとって記念日がひとつ増えた。これから毎年2月11日が楽しみになる」と語った。
BUDDiiSは同日、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースした。グループの“名刺代わり”となるアルバムで、これまでの色を取り入れつつも「過去を超えていく」「駆け上がっていく」というメンバーの決意を込めた1枚となっている。
これに合わせて記念イベントを開催。収録曲の中から「The One」「RUN」「Sonic」「#KISSYOU」の4曲を披露した。
【写真】熱烈！キスを連発したBUDDiiS
イベントでは、ダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンがサプライズゲストとして登壇。アルバムの収録曲「#KISSYOU」にちなみ、壇上では“キス芸”が繰り広げられた。
結果「普通はやらないんです！」と固辞するFUMINORIに「ビジネスとして、エンターテイメントとして！」と肥後が迫り、「エンタメにも限界がありますよ！」と反抗しながらも最後は2人でキス。客席からは歓声が上がり、FUMINORIは「メチャメチャやわらかかった。なんでこんなにドキドキしてるの!?」と照れまくった。
腕の骨折によりパフォーマンス制限中のSHOOTは「お前が休んでる間に、みんな楽しみに待ってたんだよ！」とケンカを吹っかけてきたFUMINORIに「なに、勝手にお見舞い来てるんだよ！」と返し、FUMINORIも「お前に会いたかったからお見舞い2回行ったよ！」とホッコリエピソードを披露しながらキス。
それを見ていたMORRIEは「なんでFUMINORIとキスしたの？」と弟のSHOOTに詰め寄り、「本当に台本にないキスだったんだけど」とうろたえるSHOOTの後頭部をつかんで「お兄ちゃん嫉妬するやん」とキスして、場内に阿鼻叫喚を引き起こした。
加えて「キスの下りは全世界に配信されるんで！」と言う肥後に、FUMINORIが「それは聞いてないっすよ！」と床をドンと踏み鳴らせば、バディも一斉にジャンプ。おなじみのギャグをともに体験して、メジャーデビュー日ならではの思い出をつくった。
肥後と寺門が退場すると、SHOOTは怪我の具合について「順調に進んでるんで、もうちょっと待ってください」と報告。「デビュー日なんで。盛り上がる準備できてますか？」と呼びかけると、MORRIEも「僕にとって記念日がひとつ増えた。これから毎年2月11日が楽しみになる」と語った。
BUDDiiSは同日、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースした。グループの“名刺代わり”となるアルバムで、これまでの色を取り入れつつも「過去を超えていく」「駆け上がっていく」というメンバーの決意を込めた1枚となっている。
これに合わせて記念イベントを開催。収録曲の中から「The One」「RUN」「Sonic」「#KISSYOU」の4曲を披露した。