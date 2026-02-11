BUDDiiS、メジャー1stアルバム記念パフォーマンスで2000人熱狂 FUMINORI「泣きそうになるくらいジーンと来てる」
9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』発売を記念した歌唱パフォーマンスが11日、都内で行われ、2000人が熱狂した。
【写真】カワイイポーズ！それぞれの仕草を見せるBUDDiiS
BUDDiiSは同日、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースした。グループの“名刺代わり”となるアルバムで、これまでの色を取り入れつつも「過去を超えていく」「駆け上がっていく」というメンバーの決意を込めた1枚となっている。
これに合わせて記念イベントを開催。収録曲の中から「The One」「RUN」「Sonic」「#KISSYOU」の4曲を披露した。
メンバーが登場すると、会場には黄色い歓声がこだました。中盤ではダチョウ倶楽部の寺門ジモンと肥後克広がサプライズゲストとして登壇。メンバー同士がキス芸で盛り上げた。
全メニューを終えて「最高ですね。より2月11日が大切な日になりました」とSEIYAが伝えれば、YUMAは「メッチャ盛り上がってもらえてうれしかったです」と感謝の気持ちを「ニャンニャン」と猫耳を指で作って表現した。
KEVINは「デビュー当日みなさんと盛り上がれたのが最高の思いでやねんな！」と、なぜか関西弁でブチ上がるハイテンションぶりを見せた。TAKUYAは「BUDDiiS史上、すごく大事な日になった」と、SHOWは「今日やる『#KISSYOU』は特別なものだった気がしますね。みなさんに、この瞬間を見届けてもらえてうれしかったです」とコメントした。
FUMIYAが「ワンマンライブを初めてやったとき以上の人がリリースイベントに集まってくれて本当にうれしい。BUDDiiS最高じゃね？」と顔をほころばせれば、リーダーのFUMINORIも「俺も昨日、BUDDiiS始めた当初のことを思い返してた。正直、今、泣きそうになるくらいジーンときてる」と明かした。
最後はメンバー9人全員と、そしてダチョウ倶楽部の2人も呼び込んでフォトセッション。FUMINORIが「僕たち自身も新たなスタートだと思うので、バディに幸せを届けられるように全力で精進してまいります！」と頭を下げると、ステージの去り際にSEIYAがコールした“BUDDiiS！”にバディが “出航！”とレスポンスして、船出した。
2月27日からは千葉・市川市文化会館を皮切りに、全国10都市を回るホールツアー『FLORiiA』もスタートする。
