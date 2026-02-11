今月１４日はバレンタインデー。これに先駆け、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」（東京都江東区）は１１日、こども自身が調査員となって実施した期間限定イベント「バレンタインこどもアンケート調査」（今月１〜８日）で計１２５３人から得られた回答結果を発表した。

同施設来場者の３〜１５歳のこども４６６人、１６歳以上の７８７人が回答。バレンタインは楽しみですか？の問いには、こども７７.９%、大人８３.９%が「楽しみ」と回答し、特に３〜６歳は９割を超えたという。こどもたちが楽しみな理由は、主に「チョコがおいしいから」「友達とチョコを交換するのが楽しみだから」で、「好きな人に渡せるから」「たくさん渡して、ありがとうと言ってもらえるから」「何個もらえるか楽しみだから」という回答も。一方で「楽しみでない」理由には「チョコが好きではないから」や「ただのイベントだから」などがあった。

バレンタインに渡すお菓子に関する設問では、こども７２.２%、大人４４.６%が「手作りする」と回答。その割合で最も高かったのは１０〜１２歳のこどもで、７５％を超え、２５年１月の同調査に引き続き、こどもの方が手作り派が多い傾向にあると分かった。

どれくらいお菓子を渡すかでは、こどもと大人で贈る対象の範囲に違いがあり、こどもの約半数は「たくさん渡す予定（５個以上）」と回答。一方で大人の半数以上が「本当に渡したい人だけに渡す」と回答した。

誰にプレゼントするかは、こども全体では７割以上が「友達」。大人全体では「家族・親戚」が約７割という結果となった。

年齢別では、１０〜１２歳のこどもは８７.６％が「友達」で、７〜９歳のこどもと比較して３３.１ポイントの大幅増加。「好きな人（本命の人）」に渡すと答えた割合も１６.９%と、７〜９歳の約２倍以上で、この年齢層から「友チョコ・本命チョコ」の文化が本格化することがうかがえると結論付けた。