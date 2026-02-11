長野県松本市で、江戸時代から360年以上続く伝統行事。

住民が一丸となって作り上げた大きな草履と数珠で1年の無病息災を願いました。



保存会会長

「自分の持っているものを渡すわけ」



力を合わせてワラを編んでいく子どもたち。作っているのは、数珠縄です。



これは松本市両島の伝統行事「両島のお八日念仏と足半」で使われるもの。

毎年2月8日に、数珠を回して念仏を唱え、大きな足半（あしなか）草履を飾ることで、大きな足の巨人がいることを示し、悪病神を防ぐとされていて、最近は、祝日の11日に行われています。





江戸時代初期から360年以上続く行事。きょうは、小学生9人と保存会のメンバー21人が参加しました。大人たちは、縦の長さが1メートル30センチほどの足半草履を4人がかりで作ります。「汗が、結構、力を使うんですよね」（子どもたちは上手になりました？）保存会会長「全然違う、しゃべることがないもん」子どもたちは、慣れない作業に悪戦苦闘しながらも、保存会の会長に教わりながら、徐々にコツをつかんでいました。小学6年生「結構難しくて、手が痛くなりました」小学5年生「１人で自分勝手にやっちゃうと作れないから、みんなで協力して作ることが大切」作業開始からおよそ3時間。全長およそ12メートルの数珠縄と、2足の足半草履が完成しました。保存会メンバー「今年は結構つまっているというか、入っている」（達成感ありますか？）「やっと1年終わったなという感じですね」できあがった足半草履は、祭壇に並べて飾られました。「南無阿弥陀仏」その前で、数珠縄を回して無病息災と家内安全、五穀豊穣の祈りを込め、お八日念仏を唱えます。念仏が終わると…「俺はいいだろ、俺は！」音頭をとる年長者や、参加者を縄でぐるぐる巻きに。 巻かれた人は1年の無病息災が約束されるといわれています。足半草履は、両島地区の南北の入り口に1足ずつ飾って、行事は終了。一緒に作り上げた子どもたちも見届けました。小学6年生「伝統的な行事を、これからも守っていきたい」保存会 井口幸信会長「みんなが安心して暮らせる、病気もなく暮らせるよう、過ごせていければいいかなと思います」足半草履は、今年1年、地域の人々を守ります。