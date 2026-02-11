巨人の草履が守る！３６０年以上続く松本の伝統行事「両島のお八日念仏と足半」【長野】
長野県松本市で、江戸時代から360年以上続く伝統行事。
住民が一丸となって作り上げた大きな草履と数珠で1年の無病息災を願いました。
保存会会長
「自分の持っているものを渡すわけ」
力を合わせてワラを編んでいく子どもたち。作っているのは、数珠縄です。
これは松本市両島の伝統行事「両島のお八日念仏と足半」で使われるもの。
毎年2月8日に、数珠を回して念仏を唱え、大きな足半（あしなか）草履を飾ることで、大きな足の巨人がいることを示し、悪病神を防ぐとされていて、最近は、祝日の11日に行われています。
大人たちは、縦の長さが1メートル30センチほどの足半草履を4人がかりで作ります。
「汗が、結構、力を使うんですよね」
（子どもたちは上手になりました？）
保存会会長「全然違う、しゃべることがないもん」
子どもたちは、慣れない作業に悪戦苦闘しながらも、保存会の会長に教わりながら、徐々にコツをつかんでいました。
小学6年生
「結構難しくて、手が痛くなりました」
小学5年生
「１人で自分勝手にやっちゃうと作れないから、みんなで協力して作ることが大切」
作業開始からおよそ3時間。全長およそ12メートルの数珠縄と、2足の足半草履が完成しました。
保存会メンバー
「今年は結構つまっているというか、入っている」
（達成感ありますか？）
「やっと1年終わったなという感じですね」
できあがった足半草履は、祭壇に並べて飾られました。
「南無阿弥陀仏」
その前で、数珠縄を回して無病息災と家内安全、五穀豊穣の祈りを込め、お八日念仏を唱えます。
念仏が終わると…
「俺はいいだろ、俺は！」
音頭をとる年長者や、参加者を縄でぐるぐる巻きに。 巻かれた人は1年の無病息災が約束されるといわれています。
足半草履は、両島地区の南北の入り口に1足ずつ飾って、行事は終了。一緒に作り上げた子どもたちも見届けました。
小学6年生
「伝統的な行事を、これからも守っていきたい」
保存会 井口幸信会長
「みんなが安心して暮らせる、病気もなく暮らせるよう、過ごせていければいいかなと思います」
足半草履は、今年1年、地域の人々を守ります。