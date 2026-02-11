衆院選で単独3分の2以上の議席を獲得した自民党。

高市総理の政権基盤が盤石化したことでどのような政策が加速していくのでしょうか。

高市総理の発言から考えられる今後の動きとは…。



（8日・立候補者バンザイ）



衆院選で自民党が歴史的な大勝を収めた裏で。

立憲民主党と公明党が立ち上げた新党「中道改革連合」は公示前の167議席を49議席に減らす惨敗。

野田・斉藤両共同代表が辞任を表明しました。

11日は議員総会が開かれ、13日に予定している代表選の調整などを行いましたが険しい道が続きます。





一方、自民は衆院選翌日の9日日本維新の会との党首会談を行い改めて連立を組むことを確認しました。維新は現在、閣僚を出さない「閣外協力」にとどまっていますが10日吉村代表は…（日本維新の会・吉村代表）「高市総理から正式に次の内閣の 改造の時にはぜひ、閣内に入ってもらいたいという要請があった。私自身も今回選挙を受けて連立政権のアクセル役になる。 責任をもって、すすめていく。 その観点から連立の、閣内には入るべきだと考えています。そのことを高市総理に伝えた」「閣内に入るべき」との考えを示し近く党内の意見を聞いた上で最終判断する方針です。また、閣内入りの時期について政権幹部は来週行われる予定の組閣ではなく、今後の内閣改造のタイミングになるとの認識を示しています。衆院選によって政権基盤が盤石となった高市総理。（高市首相）「国民の皆様とお約束した政権公約を礎に自民党が結束することが大切です。勝利の余韻に浸っている余裕は私たちにはございません」衆院選翌日の会見で力を込めたのが自民党が掲げる食料品の消費税2年間ゼロ。（高市首相）「食料品の消費税ゼロについては改革の本丸である給付付き税額控除実施までの2年間に限った繋ぎと位置付けております。今後改めて給付付き税額控除の実現に賛同いただける野党の皆様にお声がけをして 野党の皆様の 協力が得られれば夏前には少なくとも夏前には国民会議で中間とりまとめを行いたいと思います」消費税減税などを議論する国民会議について「給付付き税額控除」に賛同する野党に声をかけ中間とりまとめを夏前までに行いたいと踏み込みました。また、憲法改正については。（高市首相）「国の理想の姿を物語るのは憲法です。この国の未来をしっかりと見据えながら、憲法改正に向けた挑戦も進めて まいります。少しでも早く憲法改正の賛否を 問う国民投票が行われる環境を 作っていけるように私も粘り強く取り組んでいく覚悟でございます」「憲法改正に向けた挑戦を進める」と改めて強調。さらに安全保障政策については-（高市首相）「戦略3文書を前倒しで改定し、安全保障政策を抜本的に強化します。自らの国を自らの手で守る。その覚悟なき国を誰も助けてくれはしません。わが国の平和と独立。領土領海領空。そして国民の皆さまの命と安全を守り抜いてまいります」安全保障政策の根幹ともいえる「安保3文書」を前倒しで改定する方針を示しました。衆院選で大きく変化した与野党の勢力図。高市総理が描く日本の未来とは…。