ロシアのプーチン政権で、オンラインカジノの合法化案が浮上している。

ウクライナ侵略の生命線となってきたロシアの石油・ガス収入が、原油安や米欧の対露制裁の影響で減少していることが背景にある。日本の消費税に相当する付加価値税（ＶＡＴ）を引き上げたばかりで、戦費捻出に躍起になっているようだ。

「予算問題を解決する新たなヒント」。露大手紙コメルサントは１月２７日、アントン・シルアノフ財務相が、オンラインカジノの合法化についてプーチン大統領に提案したと１面トップで報じた。

ロシアでは２００９年に賭博禁止令が施行され、旧ソ連崩壊後に広がったカジノが一斉に閉鎖された。主導したのは当時首相だったプーチン氏。ギャンブルの絡む犯罪の増加に歯止めをかけようと、カジノは極東やバルト海沿岸などに限って認められた。

オンラインでは現在、認可されたブックメーカーがスポーツ賭博を運営している。しかし、認可外の「違法」サイトが乱立し、その取引額は年間３兆ルーブル（約６兆円）超と推計される。露財務省はオンラインカジノを解禁し、事業者の収益に少なくとも３０％課税することで、年間１０００億ルーブル（約２０００億円）の税収を見込んでいるという。

オンラインカジノの解禁を検討するのは、歳入の柱である石油・ガスの輸出などに伴う収入が減少しているためとみられる。米ブルームバーグ通信によると、２５年の石油・ガス収入は計約８兆４８００億ルーブル（約１７兆円）で、前年比で約２４％減。ロイター通信によると、今年１月は前年同月比で半減したという。

２６年予算をみると、兵器調達や兵員確保に充てる国防費は前年から微減となったが、治安機関などの活動に充てる安全保障関連費と合わせると約１６兆８４００億ルーブル（約３４兆円）で、歳出の約３８％という高い水準を維持している。歳入不足は約３兆７９００億ルーブル（約７兆５８００億円）に上る。

２５年に高所得者の課税強化などを実施したプーチン政権は、１月からＶＡＴを２０％から２２％に変更し、対象事業者も拡大するなどした。オンラインカジノの解禁は、それでも足りない歳入の穴埋めを図るものだ。

ドミトリー・ペスコフ大統領報道官は、合法化が実現するかどうかは「時期尚早」としつつも、政府が検討することは認めた。

慎重論もある。独立系メディア「ノーバヤ・ガゼータ」は、カジノが身近にあった当時を振り返り、「何万人もの人生が台無しになった」と依存症患者の拡大に警鐘を鳴らす。ロシア正教会の報道担当者も「伝統的な価値観と相いれない」と懸念を表明した。