４年前に北京で流した絶望の涙は、うれし涙に変わった。

スキージャンプ混合団体で、日本初の銅メダル獲得に貢献した高梨沙羅選手（２９）。一時は引退を考えるまで冷え切った心を温めたのはファンの声、そして消えることがなかったジャンプへの愛だった。（中薗あずさ）

混合団体は男女各２人が２回ずつ飛んで合計点を争う。日本の３番手を担った高梨選手は、５位で迎えた１回目に９６メートル５０を飛んで３位に順位を押し上げた。２回目も９７メートルを飛び、メダル圏内の３位を維持して４番手の二階堂蓮選手（２４）につなげた。

日本の銅メダルが確定すると、２０２２年の北京五輪で混合団体を一緒に戦った伊藤有希選手（３１）の胸に飛び込み、目いっぱい泣いた。「４年前は、またここに立てるとは思っていなかったのに、今度はメダルを取れるなんて……」。表彰式の前には、うれしさと安堵（あんど）で涙をこぼした。

「みんなの人生を変えてしまった」

「私の失格のせいでみんなの人生を変えてしまった。責任が取れるとも思っておりませんが今後の私の競技に関しては考える必要があります」

自身のインスタグラムに思いをつづったのは、２２年２月８日のこと。前日の北京五輪の混合団体は、悪夢のような終わり方だった。

日本の１番手だった高梨選手は、１回目に１０３メートルの大ジャンプを見せて暫定２位につけたが、飛躍後の検査でスーツの太もも周りが規定より２センチ大きいとして失格に。２回目で挽回したものの、日本は４位とメダルを逃した。帰国後も当時の映像を見ることはできず、「現役引退」の４文字が頭から消えなかった。

雪不足痛感、環境問題に取り組む

その年の夏に山形市の蔵王ジャンプ台で行った恒例の合宿。練習で飛ぶ姿をみたファンの１人から「沙羅ちゃんのジャンプを見るだけですごく元気がもらえる」と声をかけられた。

この一言を聞いた瞬間、落ち込んでいた気持ちが上向いていくのがわかった。「自分のジャンプで人を楽しませることができる。私もそれが楽しくてやっていたんだ」。小学２年でジャンプを始めた頃を思い出し、競技を続けると決めた。

競技以外の世界にも活動を広げていった。２３年には、環境問題に取り組む「ＪＵＭＰ ｆｏｒ Ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ ＰＲＯＪＥＣＴ」を設立。地球温暖化による雪不足でジャンプの試合が中止になることや、人工雪の場所が増えたことを肌で感じていたからだ。

このままでは、未来の選手が活躍する場を奪われ、競技存続の危機に直面してしまうという危機感が募った。プロジェクトでは、蔵王ジャンプ台周辺でのゴミ拾い活動や、樹氷を形作るマツの植樹活動などを続けてきた。

テレマーク手応え、４度目五輪

女子ジャンプが初採用された１４年ソチ五輪に１７歳で出場し、１８年平昌（ピョンチャン）五輪では銅メダルを獲得。ワールドカップ（Ｗ杯）では男女を通じて歴代最多の６３勝という記録保持者も、今季のＷ杯個人の最高位は４位で、表彰台にあと一歩届かないもどかしい日々を過ごした。

浮上のきっかけをつかんだのは、今年１月２１日に植樹活動などを行ってきた蔵王ジャンプ台で開催されたＷ杯第２０戦だった。１回目に今季最高の飛型点となる５２・５点をマーク。課題として取り組んできた着地時のテレマーク姿勢に手応えをつかみ、４度目となる五輪に臨んでいた。

７日のジャンプ女子個人ノーマルヒルは１３位だった。それでも混合団体のメンバーに選ばれ、４年前のリベンジを果たせる舞台に立った。「焦らず、慌てず、諦めず」。１０日の混合団体でも１０代の頃から大切にしている言葉を胸に飛んだ。

「この４年間、たくさんの人に支えられてここまで来られた。自分が取ったメダルではなくて、みんなに取らせてもらったメダル。人生で一番うれしいメダルです」。女子スキージャンプの第一人者の目から、もう涙は消えていた。