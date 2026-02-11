各地で“恵みの雨”もダムの水不足解消には至らず…全国の広い範囲で今後1カ月の降水量「少ない」見込み

カラカラ天気が続いた日本列島では、関東を中心に広い範囲で恵みの雨が降りました。

パラパラと降る雨。

道行く人が傘を差して歩くのは11日午前11時過ぎの東京・お台場です。

午前中を中心に雨が降った東京都心の降水量は5mmで、実に40日ぶりとなる本降りの雨となりました。

街の人からは「雨ですね、寒いです」「最近全然雨降ってないよね」「寒い日に雨やだ」「恵みの雨ですよね。やはり雨は降らないと水が足りなくなっちゃう」などの声がありました。

この雨は農作物にとって“恵みの雨”となりました。

取材班が向かったのは、東京・立川市にある「カラフル野菜の小山農園」。

約2週間前に訪ねた際には、記録的な雨不足で収穫時期のニンジンなどが生育不足になっていたほか、野菜にとって大切な畑の土は水分が抜けサラサラした状態でした。

しかし、11日は朝から雨が降ったことで畑はしっかり水分を含んで黒くなっていました。

カラフル野菜の小山農園・小山三佐男さん：

土を持っても真っ黒でしっとりとした水分を含んだ土なのでベストな状態。本当に水分含んでいるので、真っ黒で保湿されて良い土。

野菜を育てるのに最適な土だといい、ここまで黒くなるのも久々だといいます。

すると取材中、再び雨が降ってきました。

カラフル野菜の小山農園・小山三佐男さん：

（Q. 雨が強くなってきたが？）この音聞いてこれだけ安堵（あんど）するとは思わなかった。1回雨が降れば10日ほど大丈夫なので安心。きょうは本当に恵みの雨。

雨の少ない状態が続いていた熊本県でも10夜から11日にかけて、ことし一番まとまった雨が降りました。

朝から雨が降り続いた天草市にある亀川ダム。

しかし、ダムの貯水率は40.7％まで低下し、すぐそばを流れる川は干上がってほとんど水が流れていません。

今回の雨は、水不足解消につながったのでしょうか。

青井実キャスター：

30年に1度といわれる記録的な少雨の影響で、各地で水不足が起きているんです。ダムの貯水率見ていきましょう。各地、軒並み50％以下です。群馬にある矢木沢ダムは平均約60％だそうですが現在31％。さらに高知市の水源、大渡ダムは今0％となっています。そんな中できょう、久しぶりに雨が降ったわけですが、この水不足解消につながる雨となったのか見ていきましょう。

宮司愛海キャスター：

まず、きょうの雨は多くの場所で降った量としては10mmから20mm程度だったんです。例えば、高知市だけで見ると今回24時間で8mm程度の雨を観測したということですが、2026年に入ってからの合計が8mmで、平年だと85mmほどということで極端に少ないというのが分かりますよね。ですので、今回の雨だけでは渇水を解消するほどには至らなかったということなんです。そして今後ですが、気象庁の1カ月予報降水量を見てみますと、北海道ですとか東北などでは「ほぼ平年並み」となっていますが、それ以外では「少ない」もしくは「平年並みか少ない」見込みだということです。

青井実キャスター：

太平洋側はこの先も水不足が続きそうだということですよね。

宮司愛海キャスター：

そうなんですよね。大変心配ですけれども、この水不足の影響で生活への影響も広がっています。例えば大渡ダム、貯水率0％と先ほどお伝えしましたが、その高知市、12日から給水制限を計画しています。そして、福岡県でも7市1町で減圧給水といいまして、水道の勢いを弱めるということが行われているということです。さらに、愛知県の田原市では1人当たり1日27リットルの節水をしてくださいと、これが必要ですと呼びかけているということなんですよね。

青井実キャスター：

各地で節水が呼びかけられていると。

宮司愛海キャスター：

例えば1人27リットル節水してくださいといわれても、なかなか分かりづらいですよね。なので、節水する上で知っておきたい、生活で使用している水の量を参考にお伝えしたいと思います。例えば、歯磨き30秒間水を流し続けると約6リットルも水を使います。コップを使って歯磨きをすれば0.6リットルということで、約5リットルの節水。お風呂のシャワーは3分間出し続けると36リットル。それから洗い物を5分間するだけで60リットルの水を使用していると。

青井実キャスター：

だから、27リットルの節水となると洗い物が厳しくなると。

宮司愛海キャスター：

ちょっと短くしたりとかそういったことが必要になってくると思います。

青井実キャスター：

パックン、各地で渇水が続いているわけですが、この状況どうしていきましょう。

SPキャスター パトリック・ハーラン氏：

我々にできることをやりましょう。僕はそもそもシャワーが2分で終わるんですけど、きょうのを聞いて2分で12リットルも流れてるんだとビックリしたんですけど、逆に我々が普通の生活で5秒使うと1リットル流れるということを意識すれば、案外これは簡単に節水できるんじゃないかなと。27リットルは結局2分15秒。例えば、おけに水をためて皿を洗うと。それで5分が半分くらいに削れると思います。努力、頑張りましょう。

青井実キャスター：

それぞれの暮らしで工夫していく必要がありそうです。