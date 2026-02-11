住民の連携プレーが1人の命を救いました。十日町市で用水路に落ちた70代の男性を救出したとして、市内に住む男女4人に感謝状が贈られました。その救出劇とは。



十日町署から感謝状が贈られたのは、十日町市の里見翔さん、佐野誠市さん、鈴木祐子さん、樋口正太さんの4人です。



4人は1月18日、市内の用水路に転落した70代の男性を、他の住民と協力して引き上げ、消防に通報しました。





現場は、住宅街にある用水路。夕方の出来事でした。近所に住む里見さんは「助けて！」という声が聞こえ、すぐに家を飛び出したといいます。里見翔さん「暗かったので、状況が分からなかったが、ジャバ、ジャバ、ジャバという、すごい水の音が聞こえて、『人が流されているんだ』と思って」流されている男性を発見した里見さん。水路に足を入れて男性を支えながら、救出を試みたといいます。当時、市内の気温は0℃前後で、積雪は80センチ近く。さらに。佐野誠市さん「水量って、このくらいに見えるけど（スコップ入れて）こういう状態。ここに人が落ちたということ」水深は18センチほどだというものの、流れが急なこの用水路。2月1日には、用水路の中で除雪をしていた男性2人が死亡する事故も起きていました。足で男性を支えていた里見さんでしたが、限界を感じ、大声で助けを求めたところ、駆け付けたのが佐野さんと鈴木さん、樋口さんの3人でした。「夕飯中だったんですけど、聞こえてきたので」「ただ事じゃないと、走って出てきて」佐野さんと樋口さんは里見さんと共に男性を引き上げ、鈴木さんは消防へ通報。男性は病院に搬送されましたが、軽傷だったということです。住民の連携プレーで救われた一人の命。里見翔さん「みんながそれぞれ声を聞いて行ってできることをやった結果、連携のような形になったと思う」十日町警察署 山崎真吾署長「今回は(水の)流れを確認して、これだったら救助に行けると判断して救助に当たられた。冷静に対応されたんだなと思う」警察は、除雪作業は複数人で行うなど、雪による事故に注意を呼び掛けています。