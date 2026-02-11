『汚れた血』（1986年）、『ポンヌフの恋人』（1991年）などの伝説的な映画を撮り、「フランス映画界のロックスター」として、一部映画ファンから、いまも羨望の目で見られているレオス・カラックス監督。寡作としても知られているが、近年は『アネット』（2021年）、『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』（2024年）などを発表して、注目を集めた。

参考：『汚れた血』はなぜ“伝説”と言われる一作となったのか ラストシーンの意味を解き明かす

そんなレオス・カラックスが、22歳のときに挑んだ最初の劇場長編作品『ボーイ・ミーツ・ガール』（1983年）が、再上映されている。この作品は、“カラックスの映画上の分身”だったドニ・ラヴァンが、すでに“アレックス”という役名で主演し、後に『汚れた血』、『ポンヌフの恋人』とともに、「アレックス三部作」の1作目ともなった、モノクロ映画である。

本作は、『汚れた血』や『ポンヌフの恋人』同様、恋愛が主たるテーマにはなっているものの、この2作品が部分的に提供するような、恋愛描写としての盛り上がりを期待していると、肩透かしだと感じるかもしれない。ここでのカラックスの演出は、意外にも、その後の作品よりも硬質的で大人っぽい雰囲気を放っている。

しかし、なかなか魅力を捉えづらい内容になっているだけに、「結局、この映画何だったんだ！」と、頭を抱えながら映画館を後にする観客が、「アレックス三部作」のなかで最も多いのが、おそらくこの作品なのではないかとも想像する。ここでは、そんな『ボーイ・ミーツ・ガール』が描いたものが何だったのかを考察していきたい。

新世代の監督とともに、フランス映画界で「恐るべき子どもたち（アンファン・テリブル）」、「ゴダールの再来」などと呼ばれたカラックスだが、その呼称は、この作品がカンヌ国際映画祭でヤング大賞を受賞したことで、ささやかれはじめた。その高い評価というのは、後々カラックスの肩に重くのしかかることになるものの、この時点では、まさに時代の寵児になり始める僥倖に他ならなかったはずだ。

デビュー前、学校を中退して映画を観まくるという破滅的な生活を送っていた、シネフィル少年だったカラックス。内気な性格により孤独な日々を味わっていた彼は一方で、18歳にしてフランスの映画誌「カイエ・デュ・シネマ」に寄稿するなど、その頃から早熟な才気を発揮していた。そして、映画への情熱から撮った短編作品が賞を獲得したことで、22歳での異例の長編監督デビューへと繋がることになる。

本作の物語は非常にシンプルだ。無軌道に生きているアレックス（ドニ・ラヴァン）という青年が、女性に振られて街を彷徨い、不思議なパーティーで同じように男性に捨てられたミレーユ（ミレーユ・ペリエ）という女性に出会う。2人の人生が交錯し、そこで何かが生まれていくような予感を生むが、衝撃的な出来事によってそれは途絶し、映画は幕を下ろす。

短編にしかならないような展開の少ないプロットではあるが、これが長編のストーリーとして成立しているのは、まるで詩を語ってでもいるかのように、モノローグや抽象的なイメージ映像を駆使しながら進行していくスタイルであるからだ。さて、そんな本作は、いったい現実から遊離したような演出の数々で、何を描こうとしていたのだろうか。

まず、冒頭部分で子どもが呻いているような印象的なモノローグが、それを読み解くヒントとなる。「ゴダールの再来」と呼ばれたレオス・カラックスは、自身で公言するほどのジャン＝リュック・ゴダール監督の信奉者である。フランスの革新的な映画運動「ヌーヴェル・ヴァーグ」の代表的存在の一人であるゴダールは、しばしばモノローグを使ってきた監督でもある。ここでカラックスは彼のスタイルを借りながら、子どもの声によって、“成熟されざる映画作家”として、映画作家として産声を上げたのだということを示して見せている。

アレックスが橋の上を彷徨いながら、ヘッドホンでデヴィッド・ボウイの「When I Live My Dream」を聴きながら、目を閉じて音楽だけを頼りに進んでいる姿が印象的だ。このボウイの曲は、まだ見ぬミレーユが、のちに同じ曲の鼻歌を口ずさむシーンに繋がるように、2人の運命の交錯を事前に予告する。それと同時に、この描写では、痛ましい出来事によって生きる希望を見失ったアレックスが、現実の事象に目や耳を塞ごうとしている姿勢を表現してもいるのだろう。彼が部屋の壁に描いたパリの街の地図が、彼だけの記憶による主観的なものだったように。

そういった姿は、まさにカラックスの生き方そのものだったのではないか。映画に耽溺し、映画の世界を真実だと思い、そこで孤独に自分の思索を重ねていくことで現実に対処してきた、一人の青年。この映画は、そんなカラックスの心象風景そのものなのである。ピンボールマシンを登場させるのも、そんな自己完結的な世界を補強しているといえる。こういったピンボールの象徴性というのは、村上春樹の小説『1973年のピンボール』とも通底しているところがある。

『汚れた血』と共通しているのは、多くの人が寝静まった深夜の時間帯を、気怠く過ごすといった、夜行性の生活者の独特な時間感覚を描いているところだ。人のいない街で孤独を感じ、倦怠感とともに部屋の空気とともに過ごす時間……。そんな繊細な雰囲気が、本作にはみなぎっているのだ。「アレックス三部作」を支えることになる、撮影監督のジャン＝イヴ・エスコフィエは、高感度フィルムを使用することによって、この独特な世界をモノクロームで表現している。

カラックスと同い年の、アメリカの映画監督リチャード・リンクレイターもまた、初期作品『バッド・チューニング』（1993年）にて、こうした夜の独特な時間感覚を、テキサス州で表現している。そんなリンクレイターが、ジャン＝リュック・ゴダールを題材にした『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月日本公開）を手がけたのは、偶然ではないだろう。

カラックスが、ゴダール同様に信奉しているのが、フランスを代表する文化人にして、マルチタレントな作家であったジャン・コクトーだ。本作では、彼の最初の映画作品『詩人の血』（1932年）における、不条理な夢のような世界と相似的な描写が散見される。とくに、ひょんなことで命が奪われる、理不尽としかいえない運命の酷薄さ、そして“彫像”のように見える女性のヴィジュアルは、ラストシーンで真っ白な服を着ているミレーユに非常に似ている。そして、その部分に限らず、ミレーユはしばしば劇中で大理石の彫像のように撮られているのである。

「ボーイ・ミーツ・ガール」といった、恋愛を強く意識したタイトルをつけながらも、ヒロインを非常に硬質的に、捉え難いものとして描いているという点は興味深い。なぜなら、とくに『汚れた血』で映し出されるジュリエット・ビノシュの姿は、血が通った存在として、カラックスの彼女への恋愛感情が伝わってくる執拗さで撮られていたからだ。思うに、『ボーイ・ミーツ・ガール』を撮った後のカラックスは、虚構ではない人生の実感を、作品に塗り込めようとしたのではないか。そして、現実と虚構を一致させすぎたからこそカラックスは、『ポンヌフの恋人』で大きな精神的な傷を受けることになるのだが。

この時代のフランスは、1968年の「五月革命」という、若かった世代の大きな物語が潰えた後、多くの若者が、まだ新たな目的を見出せていない状況にあった。そんな内閉的な時代の感性や倦怠感は、確かにアレックスに反映されている。ゴダールやコクトー、またはパーティーのシークエンスに感じられるアラン・レネなどからの引用は、目的を失った時代のなかにおいて、過去の映画的遺産を消費することでしか現在を語れなかったシネフィルの限界を物語っているのだ。

それは、やはりカラックスと同い年の庵野秀明監督が、自身を「コピー世代」として、子供時代から観てきた作品の模倣を続けている世代であることを、やや自嘲気味に公言していることと無関係ではないだろう。そして、カラックスがそうした引用を明らかに武器にしつつも、同時にそこから抜け出そうともがいたのが、暴力的なまでのエネルギーを発散させた、『汚れた血』と『ポンヌフの恋人』だったのだ。

そう考えれば、過去の遺産によって多くが構成された本作の雰囲気が大人っぽいものに感じられ、その後の作品がむしろ幼く見えてしまうことにも説明がつく。つまり、『汚れた血』と『ポンヌフの恋人』が本作よりも端正さを欠いて、情緒的に見えてしまうというのは、引用に塗れながらも、その上で映画に“人生”という真実を取り込み、より誠実に向き合おうとした彼自身の成長を、逆説的に示していたというわけだ。本作のラストで描かれる“死”とは、そんな幼年期の自分を殺す儀式だったのかもしれない。

しかし、ガチガチにシネフィル的記憶で武装したことで、ある種のセクシーさが欠如した内容になっているとはいえ、本作が22歳の手によって撮られた作品であるという事実は、やはり驚かざるを得ない。冒頭の呻き声から始まり、ボウイの音楽に浸り、最後はコクトー的な“引用された死”へと至る……こうした、空虚ともいえる引用の連続は、1980年代当時のシネフィルが直面していたリアリティを、見事に表現しているといえよう。その意味において本作『ボーイ・ミーツ・ガール』は、自分という存在を婉曲的にさらけ出した、リアルな一作だったといえるだろう。

（文＝小野寺系（k.onodera））