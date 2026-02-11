ハンブレッダーズ「愛に変わった後も、ときどき恋に戻るような恋愛があってもいい」という想いを込めた新曲を一発撮りで披露
ハンブレッダーズが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。大切な人の結婚式のために作られたラブソング「恋の段落」を披露した模様が、2月11日22時よりプレミア公開される。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「恋の段落」
2026.01.28 ON SALE
ALBUM『GALAXY DRIVE』
