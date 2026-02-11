『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズ第4弾『新世界』に、ディーン・フジオカが国民プロデューサーとして参加決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1・INI・ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に、国民プロデューサー代表としてディーン・フジオカが参加することが発表された。

■シリーズ初のグローバルオーディションの国民プロデューサー代表を、世界を舞台に活躍するアーティストが担当

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国籍・出身地を問わず（一部の地域を除く）全世界から集結した参加者が競い合う、シリーズ初のグローバルオーディション。番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、シリーズ初の「全世界配信」および「全世界投票」を実施。国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーをはじめとする全世界の視聴者とともに、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指していく。

今回、国民プロデューサー代表への就任が発表されたディーン・フジオカは、世界を舞台に俳優・ミュージシャン・プロデューサーとして活躍するアーティスト。アジアを拠点にドラマ、映画、TVCFなど多彩な作品に出演し、2014年には北米ドラマ『The Pinkertons』にも参加するなど、グローバルに活動の幅を広げている。

今後も『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の続報に期待しよう。

■番組情報

Lemino『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

03/26（木）21時以降配信スタート

以降毎週木曜21時配信予定

（※配信開始時間が遅れる場合あり）

■関連リンク

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組公式サイト

https://produce101.jp/

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/

ディーン・フジオカ OFFICIAL SITE

https://deanfujioka.net/

■【画像】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組ロゴ