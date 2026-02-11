2月11日は建国記念の日です。



山口市では日本の建国を祝うパレードなどが行われました。



山口市の中心市街地周辺では自治会の有志や青年会議所、自衛隊OBらおよそ230人が参加しパレードが行われました。



参加者は国旗を手におよそ2キロを練り歩きました。



建国記念の日は、初代天皇とされる神武天皇の即位の日を由来としています。



明治時代に「紀元節」として祭日に制定されましたが、戦後いったん廃止され、1966年に「建国記念の日」として改めて定められました。





市民会館では祝賀式典が開かれ国歌を斉唱した後、山口市の伊藤和貴市長が挨拶しました。「脈々と受け継がれてきた日本の美しき伝統・文化・精神を次の世代へ引き継ぐことはいまを生きる私たちの大切な使命です」参加した人は万歳三唱をして建国記念の日を祝いました。一方、「建国記念の日」に反対の立場の人たちも集会を開きました。参加者は、建国記念の日が戦前の「紀元節」と同じ日であることなどから、天皇を中心とした戦前体制との歴史的な連続性を問題視しています。集会は、建国記念の日制定の翌年1967年から毎年開かれているもので、およそ８０人が参加しました。（思想と信教の自由を守る山口県民集会 鳥家治彦実行委員長）「時代が変わってもひとりひとりの自由は最も尊い。自由のもたらす恵沢を確保するために、これからもみなさんとがんばっていきたい」集会では、山口大学の松原幸恵教授が講演し、ネット社会が選挙の投票行動など民主主義に影響を及ぼす可能性や危険性について指摘しました。「建国記念の日に反対しよう」集会のあと参加者たちは天皇制の在り方への懸念や戦争反対などを訴えながら、デモ行進を行いました。