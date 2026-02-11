「OCTPATH魂」メンバー8人が“魂”を捧げ全身全霊で頑張る冠番組 日本テレビにて2/26スタート！【古瀬直輝 コメントあり】
吉本興業所属の異色のボーイズグループ OCTPATHの冠番組「OCTPATH魂」（読み：オクトパスピリッツ）、略して「#オクスピ」 2月26日（木）放送開始！毎週木曜日 深夜 24:59〜25:29 日本テレビにて放送（全8回）。
1人でも多くの人を笑顔にしたいーーそして、僕たちを知ってもらいたい！「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生により結成された彼ら。その才能は粒揃い！彼ら8人が、“人々を笑顔に”＆“知名度UP！”を目指して全力体当たりで【魂】を捧げ、がむしゃらに頑張る番組。吉本興業所属だからこその唯一無二の魅力をお見逃しなく！
◆古瀬直輝（OCTPATH）コメント
OCTPATH がデビュー4周年を迎えたタイミングで冠番組を持たせていただくことになり、すごく感謝の気持ちでいっぱいです！
8人それぞれ赤裸々に解放し、番組を盛り上げ、楽しんでいただけるようにどんなことにも挑戦していきます！5年目に突入し、勢いや結束力が増した8人だからこそお届けできる番組にしたいと思います！
その中で、たくさんの方に仲の良さだったり、多幸感あふれる8人の魅力だったりを1人でも多くの方に知っていただきたいです！
ずっと愛してくださっているTHme（ファンネーム）の皆さんにも初めてお見せする僕たちの姿があるかもしれません！！
汗水垂らしてバラエティの気持ちを忘れずに魂を燃やすOCTPATH の本気を見守っていただき共鳴していただけると幸いです！
ぜひ初回放送から最終回まで、メンバーそれぞれの成長にも注目してご覧ください！
（OCTPATH・古瀬直輝）
◆番組概要
【CAST】
OCTPATH ほか
【スタッフ】
企画・プロデュース：植野浩之
演出：山口哲生
プロデューサー：前田直敬／室伏周平／小島康嗣／光畑広大
制作：島田総一郎
制作協力：サルベージ
製作著作：日本テレビ
【番組公式サイト】
https://www.ntv.co.jp/octpath-spirits/
【番組公式X】
@OCTPATH_SPIRITS
ハッシュタグ ： #オクスピ