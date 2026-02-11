吉本興業所属の異色のボーイズグループ OCTPATHの冠番組「OCTPATH魂」（読み：オクトパスピリッツ）、略して「#オクスピ」 2月26日（木）放送開始！毎週木曜日 深夜 24:59〜25:29 日本テレビにて放送（全8回）。

1人でも多くの人を笑顔にしたいーーそして、僕たちを知ってもらいたい！「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生により結成された彼ら。その才能は粒揃い！彼ら8人が、“人々を笑顔に”＆“知名度UP！”を目指して全力体当たりで【魂】を捧げ、がむしゃらに頑張る番組。吉本興業所属だからこその唯一無二の魅力をお見逃しなく！

◆古瀬直輝（OCTPATH）コメント

OCTPATH がデビュー4周年を迎えたタイミングで冠番組を持たせていただくことになり、すごく感謝の気持ちでいっぱいです！

8人それぞれ赤裸々に解放し、番組を盛り上げ、楽しんでいただけるようにどんなことにも挑戦していきます！5年目に突入し、勢いや結束力が増した8人だからこそお届けできる番組にしたいと思います！

その中で、たくさんの方に仲の良さだったり、多幸感あふれる8人の魅力だったりを1人でも多くの方に知っていただきたいです！

ずっと愛してくださっているTHme（ファンネーム）の皆さんにも初めてお見せする僕たちの姿があるかもしれません！！

汗水垂らしてバラエティの気持ちを忘れずに魂を燃やすOCTPATH の本気を見守っていただき共鳴していただけると幸いです！

ぜひ初回放送から最終回まで、メンバーそれぞれの成長にも注目してご覧ください！

（OCTPATH・古瀬直輝）

◆番組概要

【CAST】

OCTPATH ほか

【スタッフ】

企画・プロデュース：植野浩之

演出：山口哲生

プロデューサー：前田直敬／室伏周平／小島康嗣／光畑広大

制作：島田総一郎

制作協力：サルベージ

製作著作：日本テレビ

【番組公式サイト】

https://www.ntv.co.jp/octpath-spirits/

【番組公式X】

@OCTPATH_SPIRITS

ハッシュタグ ： #オクスピ