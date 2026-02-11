フグの取扱量日本一を誇る下関市の南風泊市場で恒例の「ふくの日まつり」が開かれました。



無料のふく鍋には長い行列ができるなど賑わいました。



ふくの日まつりは、2月9日の「ふくの日」にちなんで下関ふく連盟などが毎年2月11日に開いているものです。



まつりの呼び物は、無料で振舞われる鍋です。



ことしは、ふく鍋600人分が用意されました。



時折、雨が降る中、ふく鍋を求めて長い行列ができ、フグの身がたっぷり入った味噌仕立ての鍋を受け取った人たちは、さっそく、おいしそうに味わっていました。





（来場者 ）「おいしいですね。年に1回の楽しみなので、はい」「とってもおいしいです。温まります、体が、雨降っているので」「おいしいです。最高です」会場では「ふくのつかみ取り」が行なわれました。水槽には、南風泊市場ならではの活きのいいトラフグ30匹が入れられ、参加料100円を払って挑戦した子どもたちは、水槽の中を逃げ回る大きなフグを上手につかまえていました。つかまえたフグは、3000円で加工してもらえます。（参加者）「（フグは）ヌルヌルしてました。ビショビショになったけど楽しかったです」「物産即売会」のコーナーでは、フグの身欠きやフグ刺しなど下関ならではの水産加工品が普段より安い価格で販売され、多くの人出で賑わいました。