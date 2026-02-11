防府天満宮では人形やぬいぐるみを供養する人形感謝祭を行っています。



11日から人形の受付が始まりました。



初日は多くの人がひな人形や五月人形などを持って訪れました。



防府天満宮は「人形が家にあるが捨てづらい」などの参拝者からの声を受け、10年以上前から持ち主に代わって供養する人形感謝祭を行っています。



毎年、全国各地から3000を超える人形やぬいぐるみが集まります。





（秋穂から）「（買って）50何年もたってるから倉庫に眠らせてかわいそうだからごめんねっていって持ってきた。自分で捨てるってのはちょっとと思ってここで供養してもらおうかなと」（広島から）「引っ越すのに人形も手放そうかってなって処分するのも心苦しいなって思って、せっかくだったら他の方に貰っていただけるならと思って天満宮に来た」持ち込まれた人形は防府天満宮に飾られ次の持ち主を探す「里親探し」をします。（防府天満宮 権禰 宜村松大樹さん）「子どもの成長を願って購入された人形なのでそれぞれ思いがあろうかと思うが天満宮では思いを受け止めて感謝を込めてお焚き上げしたいと思う」人形の受付は今月末までで3月1日にお祓いが行われます。「里親探し」は5日までとなっています。