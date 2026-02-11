10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、クラブ公式ファンクラブであるサンバーズフレンズの入会キャンペーン第3弾を実施することをクラブ公式SNSで発表した。

2月1日（日）～3月29日（日）までに入会をした方を対象に期間中1日1回、チケットが当たる抽選会を実施する。賞品はA賞がアリーナC（HOME側）2枚、B賞が2階席（ベンチ向かい・HOME側）4枚、C賞が2階席（ベンチ向かい・HOME側）2枚、残念賞にサントリー製品のドリンクも用意されている。

抽選会実施日は2月14日（土）と15日（日）にAsueアリーナ大阪で行う第14節VC長野トライデンツ戦、2月28日（土）と3月1日（日）に同会場で行う第15節ヴォレアス北海道戦、3月21日（土）と22日（日）におおきにアリーナ舞洲で行う第18節ウルフドッグス名古屋戦、3月28日（土）と29日（日）に同会場で行うジェイテクトSTINGS愛知が実施日となっている。

賞品対象試合は3月28日（土）と29日（日）に、おおきにアリーナ舞洲で行われる第19節ジェイテクトSTINGS愛知戦、４月4日（土）と5日（日）にAsueアリーナ大阪で行われる第20節広島サンダーズ戦が対象試合となっている。

抽選会期間中、1日1回参加することができ、はずれ無し、当選は1回限りとなっている。なお、サンバーズフレンズ会員への2025-26シーズン新規入会受付は3月31日(火)までとなっていて、この機会に入会してみるのはいかがだろうか。