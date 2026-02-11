ヴォレアス北海道がホームゲームで「卒業生招待企画」を実施

9日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が3月14日（土）、15日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われるホームゲーム、SVリーグ男子第17節のVC長野トライデンツ戦と、20日（金・祝）、21日（土）に函館サーモン・まるなまアリーナで行われるホームゲーム、第18節の広島サンダーズ戦で「卒業生招待企画」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

各園・学校を卒業する人に「卒業後もヴォレアス北海道を応援していただきたい」という想いで企画を実施するこ。対象座席はClass F（２F自由席）で、招待対象は幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院などを卒業する方が対象だ。

チケットの入手方法はクラブ公式サイトにて、対象試合のチケット販売ページより「卒業生招待」のチケットを選択することで入手できる。入場の際は、卒業証書の写真、卒業証明書、卒業式の写真など「卒業を証明できるもの」を持った上で「卒業生招待レーン」から入場ができる。