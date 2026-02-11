9日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が、14日（土）と15日（日）に北九州市立総合体育館で行われるVリーグ女子のホームゲーム、福岡ギラソール戦で福岡トヨペットマッチデーを開催することをクラブ公式サイトで発表した。

福岡ギラソール戦では、「KANOA MEGA BROCK FES 2026」という音楽フェスと連動。試合前、ハーフタイム、試合終了後にライブおよびDJパフォーマンスを実施し、10-FEETら人気アーティストも出演する。両日ともに、試合終了後予定時刻の12:00からライブを実施する予定だ。

また、福岡トヨペットのその他イベントでは、クラブ公式LINEアカウントを友だち追加することで参加でき、選手サイン入りユニフォームや人気車種のミニカー、福岡トヨペットオリジナルグッズなどが当たる、お楽しみ大抽選会や人気車種の車両展示、子供向けのトヨピーお菓子バッグ配布、トヨピー交通安全ダンスをトヨピーキッズダンサーと一緒に踊るイベント（15日のみ開催）、小学生以下のお子様が無料で楽しめるトヨピーふわふわの登場など盛りだくさんのイベントを予定している。



