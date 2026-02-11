今シーズンはインフルエンザ「A型」が例年より早く流行とお伝えしましたが、1度落ち着いた後、再び感染が広がっています。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「インフルエンザ再流行 2度感染も？」をテーマに解説します。

■感染者数、再び「警報」レベルに

今シーズンはインフルエンザ「A型」が例年より早く流行を始めたとお伝えしましたが、1度落ち着いた後、再び感染が広がっています。

まずは最新の感染状況です。

厚生労働省によると、今月1日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり30.03人となりました。

大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準は30人ですが、今シーズンは去年の11月中旬に基準を超え、12月下旬には下回っていましたが、再び「警報」レベル を超えました。

この再流行の要因と考えられているのが、インフルエンザ「B型」だといいます。

■なぜ再流行？ ワクチン接種の注意点は？

なぜいま、インフルエンザが再流行しているのか？ 感染制御学が専門の東邦大学の小林寅竽教授に話を聞きました。

そもそもインフルエンザは「A型」の流行が終わって、次に流行するのは「B型」なので、これは例年通りなのですが、今年は例年にはないほど「B型」が広がりを見せているといいます。

要因として考えられるのは「乾燥」と「寒気」だといいます。

つい先日、東京でも雪が降り寒い日がありました。また全国で記録的な少雨となっていて、インフルエンザが活性化する好条件になっているといいます。

いま流行している中で注意しないといけないのが、ワクチンを打った時期。10月や11月ごろに打ち始める人が多いそうですが、ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後約2週間から約5か月とされています。いまは、このワクチンの効果が薄れてきている時なので、注意が必要です。

ワクチンをもう1度打ったほうがいいのか気になると思いますが、重症化しやすい高齢者や子どもは2回打ってもいいそうです。

ワクチンを打ちたい人は医師と相談してください。

■「A型」と「B型」 何が違うの？

いま流行している「B型」のインフルエンザ。「A型」と何が違うのでしょうか？

まず「A型」は、発熱や倦怠感、喉の痛みなどのインフルエンザの症状が出ますが、「B型」は発熱など通常のインフルエンザの症状に加え、吐き気や下痢などの消化器症状が現れるのが大きな特徴だといいます。

■手洗い、マスク、加湿…基本対策の徹底を

では、どうすれば防ぐことができるのでしょうか？

やはり、基本的な感染対策の徹底です。手洗い、マスクの着用。アルコール消毒も有効です。調子が悪いと思ったらしっかり休む。外出を控えることが重要です。

さらに小林教授によると、換気も必要ですが、家の中はインフルエンザウイルスが嫌う温かく湿度の高い環境を保っておいたほうがいいとのことです。

小林教授によると、今後気温が上がり雨が降れば湿度も上がるため、感染のピークは今月中には落ち着くのではということです。

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）