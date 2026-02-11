ハンブレッダーズ、「THE FIRST TAKE」にて大切な人の結婚式のために作られたラブソング「恋の段落」ライブ感あふれる一発撮りにてパフォーマンス
ハンブレッダーズが、「THE FIRST TAKE」に再登場した。
第639回の今回披露するのは、「愛に変わった後も、ときどき恋に戻るような恋愛があってもいい」、そんな思いが込められたという新曲「恋の段落」だ。大切な人の結婚式のために作られたラブソングを、バンドの生演奏による一発撮りにて披露する。
◆ ◆ ◆
◾️ハンブレッダーズ コメント
「恋の段落」は、とても大切な人の結婚式のために書いた曲で、
ラブソング、結婚式ソングとして聴いてほしいなというつもりで作りました。
幸せな気持ちで演奏しました。
◆ ◆ ◆
◾️＜ハンブレッダーズ主催フェス「GALAXY PARK in EXPO」＞
2026年5月24日（日） 大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園「もみじ川芝生広場」
開場 / 開演：11:30 / 13:00
▼出演アーティスト
ハンブレッダーズ／時速36km／cinema staff／四星球／04 Limited Sazabys／and more
▼チケット情報
一般チケット：￥12,000
U-15チケット：￥5,500 ※5月24日時点で15歳以下の方限定
・出演者オフィシャルサイト先行
https://w.pia.jp/s/galaxypark26sofss/
受付期間：2月4日（水）18:00〜2月16日（月）23:59
◾️アルバム『GALAXY DRIVE』
2026年1月28日（水）リリース
CD購入：https://humbreaders.lnk.to/GALAXYDRIVE
◆先行配信「恋の段落」
1月21日（水）リリース
配信：https://humbreaders.lnk.to/Paragraph_of_Love
○初回生産限定盤
CD ＋ Blu-ray（プレイパス対応）＋短歌集＋すごろくポスター
￥7,500（税込）SRCL-13516〜13517
○通常盤（CD only）
￥3,750（税込）SRCL-13518
CD＜通常、初回共通＞：全15曲収録
1.プレイリスト
2.⚡️
3.アイズワイドシャット
4.SUPER TOMODACHI
5.バタフライエフェクト
6.わっか
7.夜明けの歌
8.アクション！
9.MUSIC
10.フィードバックを鳴らして
11.オカルティック・ラブ
12.ちょっとロンリー
13.着陸
14.恋の段落
15.ピース
BD収録内容（プレイパス対応）※初回限定盤のみ
プレイパス封入(有効期限：2027/1/28)
『GALAXY PARK』ライブ映像
1.グー
2.DAY DREAM BEAT
3.DANCING IN THE ROOM
4.⚡️
5.ちょっとロンリー
6.銀河高速
『GALAXY PARK』ドキュメンタリー
＜配信＞※CDとは収録曲数が異なります。
「GALAXY DRIVE 水金地火木土天海冥ver」
1.プレイリスト
2.アイズワイドシャット
3.SUPER TOMODACHI
4.わっか
5.MUSIC
6.オカルティック・ラブ
7.ちょっとロンリー
8.着陸
9.恋の段落
◾️＜ハンブレッダーズ ワンマンツアー “2026年 銀河の旅”＞
2026年2月7日（土） 栃木・栃木県総合文化センター
OPEN 17:15 START 18:00
2026年2月8日（日） 宮城・トークネットホール仙台
OPEN 17:00 START 17:30
2026年2月13日（金） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
OPEN 17:45 START 18:30
2026年2月14日（土） 広島・JMSアステールプラザ 大ホール
OPEN 17:30 START 18:00
2026年2月22日（日） 北海道・札幌カナモトホール
OPEN 16:45 START 17:30
2026年2月28日（土） 京都・ロームシアター京都メインホール
OPEN 17:15 START 18:00
2026年3月1日（日） 香川・サンポートホール高松
OPEN 17:00 START 17:30
2026年3月4日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
OPEN 17:45 START 18:30
2026年3月7日（土） 石川・金沢市文化ホール
OPEN 17:30 START 18:00
2026年3月18日（水） 東京・ガーデンシアター有明
OPEN 17:30 START 18:30
詳細：https://humbreaders.com/2026/01/16/hmbr_tour2026/
関連リンク
◆ハンブレッダーズ オフィシャルサイト
◆＜GALAXY PARK＞特設サイト
◆＜GALAXY PARK＞ オフィシャルX
◆「THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネル