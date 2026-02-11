ハンブレッダーズが、「THE FIRST TAKE」に再登場した。

第639回の今回披露するのは、「愛に変わった後も、ときどき恋に戻るような恋愛があってもいい」、そんな思いが込められたという新曲「恋の段落」だ。大切な人の結婚式のために作られたラブソングを、バンドの生演奏による一発撮りにて披露する。

◆ ◆ ◆

◾️ハンブレッダーズ コメント

「恋の段落」は、とても大切な人の結婚式のために書いた曲で、

ラブソング、結婚式ソングとして聴いてほしいなというつもりで作りました。

幸せな気持ちで演奏しました。

◆ ◆ ◆

◾️＜ハンブレッダーズ主催フェス「GALAXY PARK in EXPO」＞ 2026年5月24日（日） 大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園「もみじ川芝生広場」

開場 / 開演：11:30 / 13:00 ▼出演アーティスト

ハンブレッダーズ／時速36km／cinema staff／四星球／04 Limited Sazabys／and more



▼チケット情報

一般チケット：￥12,000

U-15チケット：￥5,500 ※5月24日時点で15歳以下の方限定



・出演者オフィシャルサイト先行

https://w.pia.jp/s/galaxypark26sofss/

受付期間：2月4日（水）18:00〜2月16日（月）23:59

◾️アルバム『GALAXY DRIVE』

2026年1月28日（水）リリース

CD購入：https://humbreaders.lnk.to/GALAXYDRIVE 初回生産限定盤 通常盤 ◆先行配信「恋の段落」

1月21日（水）リリース

配信：https://humbreaders.lnk.to/Paragraph_of_Love ○初回生産限定盤

CD ＋ Blu-ray（プレイパス対応）＋短歌集＋すごろくポスター

￥7,500（税込）SRCL-13516〜13517 ○通常盤（CD only）

￥3,750（税込）SRCL-13518 CD＜通常、初回共通＞：全15曲収録

1.プレイリスト

2.⚡️

3.アイズワイドシャット

4.SUPER TOMODACHI

5.バタフライエフェクト

6.わっか

7.夜明けの歌

8.アクション！

9.MUSIC

10.フィードバックを鳴らして

11.オカルティック・ラブ

12.ちょっとロンリー

13.着陸

14.恋の段落

15.ピース BD収録内容（プレイパス対応）※初回限定盤のみ

プレイパス封入(有効期限：2027/1/28)

『GALAXY PARK』ライブ映像

1.グー

2.DAY DREAM BEAT

3.DANCING IN THE ROOM

4.⚡️

5.ちょっとロンリー

6.銀河高速 『GALAXY PARK』ドキュメンタリー ＜配信＞※CDとは収録曲数が異なります。

「GALAXY DRIVE 水金地火木土天海冥ver」

1.プレイリスト

2.アイズワイドシャット

3.SUPER TOMODACHI

4.わっか

5.MUSIC

6.オカルティック・ラブ

7.ちょっとロンリー

8.着陸

9.恋の段落

◾️＜ハンブレッダーズ ワンマンツアー “2026年 銀河の旅”＞ 2026年2月7日（土） 栃木・栃木県総合文化センター

OPEN 17:15 START 18:00 2026年2月8日（日） 宮城・トークネットホール仙台

OPEN 17:00 START 17:30 2026年2月13日（金） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

OPEN 17:45 START 18:30 2026年2月14日（土） 広島・JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 17:30 START 18:00 2026年2月22日（日） 北海道・札幌カナモトホール

OPEN 16:45 START 17:30 2026年2月28日（土） 京都・ロームシアター京都メインホール

OPEN 17:15 START 18:00 2026年3月1日（日） 香川・サンポートホール高松

OPEN 17:00 START 17:30 2026年3月4日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

OPEN 17:45 START 18:30 2026年3月7日（土） 石川・金沢市文化ホール

OPEN 17:30 START 18:00 2026年3月18日（水） 東京・ガーデンシアター有明

OPEN 17:30 START 18:30 詳細：https://humbreaders.com/2026/01/16/hmbr_tour2026/