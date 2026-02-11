BUDDiiSが、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』を本日リリースした。

“バディ”と呼ばれる自身のファンを2,000人限定で招いてのリリースイベントを発売当日に東京・新宿住友ビル三角広場で開催した。タイトルが示す通り、彼らの名刺代わりとも言えるアルバムの収録曲をパフォーマンスしてバディを沸かせたのはもちろん、なんとサプライズでダチョウ倶楽部の2人も登場。リーダー・FUMINORIや、兄弟ユニット“もーりーしゅーと”としても活動するMORRIEにSHOOTも彼らの鉄板ネタである“キス芸”の洗礼を受け、メジャーシーンへの出航をバディと共に祝った。

船出を待ち構える2,000人が見守るなか、「会いたかったですか！」というFUMINORIの掛け声からイベントを幕開けたのは、彼らのライブ定番曲「The One」。電話から始まるラブリーなイントロが流れた瞬間、バディからは歓声が湧き、最年少のFUMIYAは「バディ行くぞ！」と号令をかける。恒例となっている曲中での胸キュン台詞も、この日は彼が担当。“メジャーデビューありがとう！ BUDDiiS売れるぞ！ マジ大好き”と、記念日だからこその熱い思いを届けた。

曲を終えると1人ひとりが大型ビジョンに大映しになって、一言ずつ挨拶。一生に一度きりのメジャーデビュー日ということで、皆、テンションが高く、耳付きの白いニット帽で“可愛い！”のコールを湧かせたYUMAは「足んないな。もっと！」といつになく強気でねだり、メンバーを「どうしたんだよ!?」と戸惑わせた。TAKUYAは「メジャーデビュー日がやってきTAKUYA！」、SEIYAは「メジャーデビューにぶちかまSEIYA！」と気勢をあげ、SHOWは「昨日、勝手にしんみりしまして、嬉しいなあって。浮足立ってるんですよ、今日、落ち着かないんです」と記念すべき日を迎えた喜びを表した。

FUMIYAが「盛り上がれますか！」と煽ってからは、アルバム収録曲のうち、すでにライブで披露してきたナンバーを連投する。1曲目の「RUN」はKEVINとSHOOTが作詞を担当し、作曲にも参加した彼ら初のニュージャックスイング曲。切れ味の鋭いスキルフルなダンスで目を奪い、骨太なラップで挑発しながら、バディを光の元へと連れ出すというメッセージを堂々と放っていく。続く「Sonic」は、昨年春の初パフォーマンス以来バディが音源化を待ちわびてきたナンバー。“音速”という意味を持つタイトルの通り、疾走感あふれるサウンドと高速ラップ、そして朗々たるKEVINの歌声に牽引されたバディは、サビの力強い〈Be the light!〉のフレーズで、大きくペンライトを振りたくった。

未来への期待と決意の籠もった楽曲を届け、FUMINORIがMORRIEとSHOOTを呼び込むと、なんとダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンがステージに乱入。アルバムリード曲の「#KISSYOU」について、肥後は「ケンカしてチューという僕らのギャグを元に生まれた曲だと聞いてますよ」と語り、「『#KISSYOU』をやるならケンカしてチューをやらないといけない！」と主張してみせる。そこでメンバーは「じゃあ、俺が！」と次々に立候補し、最後にFUMINORIが「じゃ、俺やりますよ」と手をあげると、全員に「どうぞどうぞ！」と譲られる天丼芸が展開。結果「普通はやらないんです！」と固辞するFUMINORIに「ビジネスとして、エンターテイメントとして！」と肥後が迫り、「エンタメにも限界がありますよ！」と反抗しながら最後は2人でキス！ 客席からは悲鳴のような歓声があがり、FUMINORIは「メチャメチャやわらかかった。なんでこんなにドキドキしてるの!?」と照れまくった。

さらに、腕の骨折によりパフォーマンス制限中のSHOOTは「お前が休んでる間に、みんな楽しみに待ってたんだよ！」とケンカを吹っかけてきたFUMINORIに「なに、勝手にお見舞い来てるんだよ！」と返し、FUMINORIも「お前に会いたかったからお見舞い2回行ったよ！」とホッコリエピソードを披露しながらキス。それを見ていたMORRIEは「なんでFUMINORIとキスしたの？」と弟のSHOOTに詰め寄り、「本当に台本にないキスだったんだけど」とうろたえるSHOOTの後頭部を摑んで「お兄ちゃん嫉妬するやん」とキスして、場内に阿鼻叫喚を引き起こした。加えて「キスの下りは全世界に配信されるんで！」と言う肥後に、FUMINORIが「それは聞いてないっすよ！」と床をドンと踏み鳴らせば、バディも一斉にジャンプ。おなじみのギャグを共に体験して、メジャーデビュー日ならではの思い出を作った。肥後と寺門が退場すると、SHOOTは怪我の具合について「順調に進んでるんで、もうちょっと待ってください」と報告。「デビュー日なんで。盛り上がる準備できてますか？」と呼びかけると、MORRIEも「僕にとって記念日がひとつ増えた。これから毎年2月11日が楽しみになる」と語ってくれた。

そして、ようやく披露された「#KISSYOU」では、なんとバディに撮影が許可。KEVINが作詞・曲を、FUMINORIとFUMIYAが振り付けに参加した軽快なポップチューンは、カラフルな新衣装にもベストマッチな1曲だ。遊び心あふれる可愛らしさとスタイリッシュな空気感を併せ持ったパフォーマンスでバディを魅了し、曲中には床に寝そべっていたTAKUYAが“夢かぁ”と起き上がるシーンも。“朝が楽しみになるラブソング”というテーマ通りの晴れやかさと爽やかさで、BUDDiiSの特有のフレッシュな多幸感を全開にしてみせた。

全メニューを終えて「最高ですね。より2月11日が大切な日になりました」とSEIYAが伝えれば、YUMAは「メッチャ盛り上がってもらえて嬉しかったです」と感謝の気持ちを「ニャンニャン」と猫耳を指で作って表現。KEVINは「デビュー当日みなさんと盛り上がれたのが最高の思いでやねんな！」と、なぜか関西弁でブチ上がるハイテンションぶりを見せた。TAKUYAは「BUDDiiS史上、すごく大事な日になった」と、SHOWは「今日やる『#KISSYOU』は特別なものだった気がしますね。みなさんに、この瞬間を見届けてもらえて嬉しかったです」とコメント。そしてFUMIYAが「ワンマンライブを初めてやったとき以上の人がリリースイベントに集まってくれて本当に嬉しい。BUDDiiS最高じゃね？」と顔をほころばせれば、FUMINORIも「俺も昨日、BUDDiiS始めた当初のことを思い返してた。正直、今、泣きそうになるくらいジーンと来てる」と告白してくれた。

最後はメンバー9人全員と、そしてダチョウ倶楽部の2人も呼び込んでフォトセッション。FUMINORIが「僕たち自身も新たなスタートだと思うので、バディに幸せを届けられるように全力で精進してまいります！」と頭を下げると、ステージの去り際にSEIYAがコールした“BUDDiiS！”にバディが “出航！”とレスポンスして、最高の船出を果たした。2月27日からは市川市文化会館を皮切りに、全国10都市を回るホールツアー『FLORiiA』もスタートするBUDDiiS。メジャーシーンで彼らがどんな花を咲かせていくのか、これから楽しみにしていたい。

なおBUDDiiSは、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』リリースにともない、様々なキャンペーンを実施中だ。詳細はホームページをご覧いただきたい。

さらに彼らは、2月末より全国をまわるホールツアーを開催している。6月6日と7日には千葉県幕張メッセ 幕張イベントホールにて追加公演も行う。チケットは現在オフィシャル先行受付中だ。

◾️セットリスト M1.The One

M2.RUN

M3.Sonic

M4.#KISSYOU

◾️メジャー1st アルバム『THIS IS BUDDiiS』

2026年2月11日（水・祝）発売 初回生産限定盤 Type-A 初回生産限定盤 Type-B 通常盤 ▼先行配信「#KISSYOU」

https://lnk.to/KISS_YOU

short ver.：https://buddiis.lnk.to/KISSYOU_short 初回生産限定盤 Type-A（SRCL-13540-1）

初回生産限定盤 Type-B (SRCL-13542-3)

通常盤（SRCL-13544） ▼価格

初回生産限定盤（共通）6,270円（税込）

通常盤 3,000円（税抜）／3,300円（税込） ▼収録内容

・初回生産限定盤Type-A

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Bとは4曲違い）

2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の大阪城ホール公演から5曲をパッケージ限定版として編集、メイキング映像も収録したBlu-ray1枚 ・初回生産限定盤Type-B

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Aとは4曲違い）

メジャー1stアルバム発売を記念した「BUDDiiSスペシャルプライベートパーティー」を収録したBlu-ray1枚 ・通常盤

既存曲を含む合計10曲を収録したCD1枚 詳細：https://buddiis.com/contents/1019430

◾️フリーイベント日程 2026年

2月14日（土）埼玉県：イオンレイクタウンmori G 駐車場屋外特設ステージ 詳細：https://buddiis.com/contents/1039677

◾️＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞ 2026年

【千葉】2月27日（金）市川市文化会館＜SOLD OUT＞

【愛知】3月1日（日）愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞

【宮城】3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞

【滋賀】3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞

【大阪】3月29日（日）フェスティバルホール＜SOLD OUT＞

【北海道】4月12日（日）カナモトホール

【神奈川】4月29日（水・祝）パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞

【福岡】5月2日（土）福岡サンパレス

【兵庫】5月4日（月・祝）神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞ ◆追加公演

【千葉】幕張メッセ 幕張イベントホール

6⽉6⽇（⼟）＜1部＞開場12:00 / 開演13:00 ＜2部＞開場17:00 / 開演18:00

6⽉7⽇（⽇）開場14:00 / 開演15:00 詳細：https://buddiis.com/contents/987850