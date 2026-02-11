Watsonが、2月25日にリリースするアルバム『Soul Quake 3』のトラックリストを公開した。

Soul Quakeシリーズの最終章となる本作は、初期Watsonを彷彿とさせるような硬派で無骨なスタイルを、多彩な客演陣で彩った、最終章を飾るに相応しい仕上がりになっているという。タッグを組むプロデューサー／ビートメーカー・Koshyのビートに、既発楽曲のBenjazzyとの「Fashion Week」の他、IO、Jin Dogg、ANARCHY、DADA、C.O.S.A.といったお馴染みの顔ぶれから、guca owl、仙人掌、Daichi Yamamoto、WILYWNKA、T-Pablowという初手合わせとなるアーティストも含むラインナップが揃う。

トラックリスト

ジャケット写真

また同時に、収録曲「Intro “Soul Quake”」の楽曲配信と、同じく収録曲「Koshy Freestyle feat. DADA, C.O.S.A.」のMVも公開された。

新作の詳細発表に伴い、3月9日に開催する日本武道館公演の追加ゲストも発表。新たに発表されたのはANARCHY、guca owl、WILYWNKAの3組が出演することが決定した。

◾️アルバム『Soul Quake 3』

2026年2月25日（水）リリース

配信：https://imwatson.lnk.to/SoulQuake3 ▼トラックリスト

M1 Intro “Soul Quake”

M2 MOTO feat. guca owl

M3 知った。 feat. IO

M4 スーパーレア feat. 仙人掌, Daichi Yamamoto

M5 Money Money feat. Jin Dogg, ANARCHY

M6 Koshy Freestyle feat. DADA, C.O.S.A.

M7 Fashion Week feat. Benjazzy

M8 Keep Going feat. WILYWNKA

M9 今日という日は feat. T-Pablow

M10 Real Love

◾️＜Watson 日本武道館＞ 2026年3月9日（月）開場17:30 / 開演18:30 ▼ゲスト

AK-69

ANARCHY (NEW)

Benjazzy

BIM

C.O.S.A.

DADA

Eric.B.Jr.

eyden

guca owl (NEW)

IO

JUMADIBA

Lunv Loyal

MIKADO

NENE

ralph

SEEDA

T-Pablow

WILYWNKA (NEW)

\ellow Bucks

and more ▼プレイガイド

https://eplus.jp/watson-nipponbudokan/ ▼席種

全席指定 プラチナチケット \12,000（税込）*完売

全席指定 一般チケット \9,800（税込）