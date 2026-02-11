モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2025年11月から参加しているフレッシャーの「デキャンタ」さんです！

【今回の話し手】デキャンタさん（メンバー歴: 約4か月）

システムエンジニア。在宅勤務の始まりと共に書斎をガジェットで最適化。機能性とデザインの両立を追求するうちに、快適な空間づくり自体が趣味に。

安心・安全に語り合える場

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

以前からGetNavi webを愛読しており、誌面でサロン募集を見かけたことがきっかけです。入会の決め手は、専門誌の編集部が関わるコミュニティであれば、より濃密で質の高い交流ができると感じた点でした。

正直なところ最初はモニター企画への興味が一番でしたが、実際に参加してみると、メンバー同士の交流の深さや「あらゆる話題について、安心・安全に語り合える場」があり、想像以上の刺激を受けています。

Q: 「安心・安全に語り合える場」だと感じた理由を教えてください。

例を2つを紹介しますね。サロン内で私が「日記」を書いたことがきっかけで、色々な気づきを得ることができました。

1: 書斎のスマートホーム化を“連載”で伝える

自宅の書斎をスマートホーム化する過程を、4回に分けて少しずつ切り口を変えながら日記を投稿しました。驚いたのは、4つの投稿すべてにそれぞれ違う方々からコメントをもらえたこと。このサロンは「メンバーの興味関心が多方面に渡っている」ことを実感しました。刺さるポイントが人によって異なるのは、多様なガジェット好きが集まっている証拠だと思います。

私自身、サロンに入りたての時期だったので、いろいろなメンバーからコメントをもらい助かりました。

↑インテリアと光にこだわって作り上げた、デキャンタさんのおしゃれな書斎。

2: 「ヨガブロック」に意外なほど反応が！

このサロンは、ガジェットや家電の話題がメインになっているイメージがあったので、「ヨガブロック」についての投稿に多くの反応をいただいたのは新鮮な驚きでした。「このサロンのメンバーは単にデジタル製品が好きなだけでなく、生活のあらゆる側面をアップデートしようとする『変化を楽しむこだわり集団』なんだ」と確信しました（笑）。ジャンルを問わず、良いモノや工夫を認め合える文化がこのサロンの魅力ですね。挙げればキリがなくて、1つひとつの日記すべてが新しい発見でもあります。

実験的に色々なジャンルの呟きや日記を試してますが、 これからも多方面に良い影響を与えていきたいなと思った次第です。

家族との会話の幅も広がる

Q: 「GetNavi Salonに入ってよかった！」と思ったエピソードを教えてください。

これまでもガジェットについては自分なりに調べ、知識やノウハウを蓄積してきたつもりでしたが、サロンにはそれ以上に深く・多方面にこだわりを持つメンバーが多く、良い意味で刺激を受けています。日々新しい視点や情報に触れられることが大きな魅力です。

加えて、編集部の方々による企画や投げかけがあり、常にサロン内が活性化している点も「入ってよかった」と感じる理由です。

また、モニター当選の連絡を受けた際は素直にうれしく、ヤマト運輸から届く配送通知を確認しながら、到着までの時間も含めて楽しみにしていました。

誰に何が当たるかは運次第という「福袋」企画のモニターだったので、その性質上、開封時には「どのような製品が入っているのだろうか」という好奇心と同時に、レビューをどのような切り口で行うべきかを考えてました。

今回、AR技術を使った地球儀と多機能パンツをいただきました。多機能パンツは、後で価格を調べて想像以上に高額だったことがわかり、正直ビビってまだ履けていませんが（笑）、「オンラインサロンでこれもらったよ！」 と話すだけで家族とのコミュニケーションが増えました（家族の会話が少ないわけではないです（笑））。

一方、地球儀は子どもと一緒に触りながら使ってみることで、自然と会話が生まれました。「どの角度で写真を撮ると、魅力がメンバーに伝わりやすいだろうか」となどと考えつつ、楽しんでモニターしています。自分では選ばないジャンルのアイテムだからこそ、新しい視点や気づきが多いです。

↑福袋モニター企画で届いた、AR技術で遊べる地球儀「ほぼ日のアースボール」。

Q: GetNaviとGetNavi webの編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？

編集部の方々はとても親しみやすく、近すぎず遠すぎない、心地よい距離感だと感じています。サロンメンバー同士も、新しく参加した人に自然と声をかけてくれる雰囲気があり、安心して馴染むことができました。「ここならもっと積極的に発信してみよう」と思える、温かさと活気のあるコミュニティだと思います。

「モノ選びの視点」に変化が

Q: サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

少し打算的ですが、「これほしい！」の次に「これは紹介できそう」という視点を持つようになりました。日常の出来事や買い物がアウトプットにつながり、インプット中心だった生活から変化を感じています。その分、物欲は刺激され財布の紐が緩んでしまいますが、それも含めて日々の楽しみが増えたと感じています。

Q: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？

家電・ガジェット好き、こだわりが強い方、発信が好きな方には、GetNavi Salonはおすすめです。もちろん発信は強制ではないので、情報収集目的でも非常に濃い情報に触れられます。交流を楽しみながら、自分の環境や価値観をアップデートできるコミュニティですね。

刺激的な仲間と編集部の皆さんと一緒に、ガジェットライフを一段上のステージへ引き上げてみてはいかがでしょうか？

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

