【連載】櫻澤の本気 II 第8回『人生初のクイズ番組出演』
『クイズ！脳ベルSHOW』(2026年2月2日、9日放送 / BSフジ)に出演した。音楽番組ではなくクイズ番組に何の脈絡も関係性もない櫻澤の出演は意外にも、友人、知人、先輩、後輩、SNSのフォロワー等に驚きを与えたようだった。
とある日、啓一(都啓一：Rayflower / SOPHIA)との電話での与太話。
「Sakuraさん、今度『クイズ！脳ベルSHOW』に出ることになったんですよ」──啓一
「へぇー、すごいなぁ〜、物知りな啓一だから上位になれるよ。頑張ってよね！」──櫻澤
2025年11月30日、Rayflowerのバンド結成15周年を記念としたライブを催す東京・EX THEATER ROPPONGI の楽屋には、関係者が数人往来していた。その中に番組の制作スタッフの方がいらした。
「Sakuraさん！ 『クイズ！脳ベルSHOW』に出ませんか？」──番組スタッフ
「え？ あぁ、いいですよ」──櫻澤
といった感じで出演が決まった。ちなみに、この時点では田澤にまつわる情報は入ってきていない。詳しくは、この記事とこの記事を参照してもらえればかと思います。
収録はお台場のフジテレビ。ZIGZOの歌番組出演収録の他、直近では女性シンガーのバック演奏を務めた番組の収録でも訪れたことがある。直近といっても、何年前になるのかなぁ…。
雑学好きなので、クイズ自体は苦手ではない。だけど、初対面の方々に囲まれ、複数のカメラが回る環境は櫻澤にとって異次元空間なので、とても緊張した。普段のようには頭が働かない。ちっぽけな人間です…。
そんなことはさておき、結論。
人生初のクイズ番組出演は、楽しかったです！
暫くの間、このコラムを休んでいたけど、ゴメンなさい…。先述のとおり、昨年はRayflowerがバンド結成15周年。そして今年は、Rayflowerがバンド初の47都道府県ツアー、gibkiy gibkiy gibkiyが結成10周年だったりと、能動的な1年になるよなぁ。
不定期で短文になるかもだけど、このコラムを再開しようと思います。
よろしくお願いします。
■『クイズ！脳ベルSHOW』#1647
▼TVer情報
BSフジ 2026年2月9日(月)放送分
※2026年2月16日(月)22:54 終了予定
出演：大島蓉子 Sakura 鈴木より子 真中満
https://tver.jp/series/srqbx6ryuy
■東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞
【東京公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY
avantgarde,barbarian “唾液”＞
3月05日(木) 東京・渋谷 clubasia
open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※東京限定デザイン
LivePocket：https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30
【大阪公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “分泌”＞
4月25日(土) 大阪・心斎橋 CLAPPER
open18:00 / start18:30 / 終演20:10(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※大阪限定デザイン
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489
【名古屋公演】
▼＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “消化”＞
4月26日(日) 愛知・名古屋 HeartLand
open17:30 / start18:00 / 終演19:40(予定)
前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)
入場特典：未発表音源無料配布 ※名古屋限定デザイン
e+：https://eplus.jp/sf/word/0000057489
■＜Rayflower 15th Anniversary LIVE 2026 ”Moving on！”＞
03月14日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
03月15日(日) 群馬・前橋DYVER
03月21日(土) 宮城・仙台darwin
03月22日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
03月24日(火) 福島・郡山Hip Shot Japan
03月28日(土) 愛知・名古屋ELL
03月29日(日) 三重・松坂LIVE HOUSE M’AXA
04月04日(土) 富山・SOUL POWER
04月05日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
04月11日(土) 岐阜・CLUB ROOTS
04月12日(日) 滋賀・U☆STONE
04月18日(土) 神奈川・新横浜New Side BEACH!!
04月19日(日) 千葉・柏PALOOZA
05月09日(土) 高知・Xpt.
05月10日(日) 徳島・club GRINDHOUSE
05月30日(土) 秋田・Club SWINDLE
05月31日(日) 山形・ミュージック昭和Session
06月13日(土) 熊本・B.9 V1
06月14日(日) 佐賀・GEILS
06月16日(火) 長崎・DRUM Be-7
06月18日(木) 山口・周南rise(LIVE rise SHUNAN)
06月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
07月04日(土) 長野・CLUB JUNK BOX
07月05日(日) 山梨・甲府CONVICTION
08月29日(土) 愛媛・松山サロンキティ
08月30日(日) 香川・高松DIME
09月04日(金) 青森・Quarter
09月06日(日) 北海道・札幌cube garden
09月12日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
09月13日(日) 栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya(VJ-2)
09月24日(木) 島根・松江aztic canova
09月26日(土) 鳥取・米子AZTiC laughs
09月27日(日) 岡山・YEBISY YA PRO
10月06日(火) 兵庫・神戸VARIT
10月08日(木) 鹿児島・CAPARVOホール
10月09日(金) 宮崎・LAZARUS
10月11日(日) 大分・DRUM Be-0
10月12日(月/祝) 福岡・DRUM Be-1
10月17日(土) 石川・金沢Az
10月18日(日) 福井・CHOP
10月28日(水) 和歌山・CLUB GATE
10月29日(木) 京都・MUSE
10月31日(土) 広島・Live space Reed
11月01日(日) 奈良・EVANS CASTLE HALL
11月03日(火/祝) 静岡・Live House浜松窓枠
11月23日(月/祝) 東京・EX THEATER ROPPONGI
11月28日(土) 沖縄・桜坂セントラル
▼チケット
\7,500(税込)
※スタンディング ※整理番号付
※ドリンク代別途必要(5/31山形公演を除く)
