22/7、新アーティストビジュアル解禁。グループ史上最多15人体制となり、“第三章”へ
22/7が、2026年4月11日に発売予定の16thシングル「二つの道」に向けた、新アーティストビジュアルを解禁した。
本ビジュアルは、千葉県内にあるクラシカルな洋風建築のホテルにて撮影された。重厚感のある大階段とシャンデリアを背景に、オーディションを勝ち抜き「22/7_the 3rd」として活動してきた3期生8人を迎え、グループ史上最多となる15人が一堂に会し、22/7の新たなフェーズである“第三章”の幕開けを象徴する1枚だという。
衣装もモノトーンを基調としたシックなテイストで統一されており、アシンメトリーなシルエットや、レース素材を用いた袖のデザインなど、シンプルでありながらも細部まで計算されたディテールが、メンバー一人ひとりの存在感を際立たせている。
大階段下に配置されたフォーメーションは、個の魅力とグループとしての結束を同時に表現しているとのこと。初期メンバーである天城サリーを中心に、これまでグループの歴史と伝統を支えてきたメンバーと、新たに合流した3期生が一体となり、“二つの道”が交差し、ひとつの未来へと重なり合う瞬間を切り取った、象徴的なビジュアルに仕上がっている。
◾️16thシングル二つの道』
発売日：2026年4月22日（水）
▼タイアップ
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 エンディングテーマ
▼商品形態（全4形態）
ヾ袷汗源左堕衄A / SRCL-13650〜13652 / 10,000円（税込）
・CD：※収録内容は後日発表します
・Blu-ray1：※収録内容は後日発表します
・Blu-ray2：※収録内容は後日発表します
・トレカ：完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入
・三方背BOX
完全生産限定盤B / SRCL-13653〜13655 / 10,000円（税込）
・CD1：※収録内容は後日発表します
・CD2：22/7 Character Song Collection
1.春夏秋冬猛ダッシュ！ / 桐生塔子(CV.麻丘真央)
2.愛及証明 / 織原純佳(CV.椎名桜月)
3.陽だまり計画書 / 西浦そら(CV.相川奈央)
4.Crash / 氷室みず姫(CV.月城咲舞)
5.ひとくちぶん / 瀬良穂乃花(CV.望月りの)
・Blu-ray：※収録内容は後日発表します
・トレカ：完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入
・三方背BOX
４間生産限定盤/ SRCL-13657〜13658 / 1,850円（税込）
CD：※収録内容は後日発表します
Blu-ray：※収録内容は後日発表します
つ名鑒/ SRCL-13656 / 1,350円（税込）
CD：※収録内容は後日発表します
▼店頭別購入者特典および対象店舗
・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）
・セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）
・WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）
・全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）
・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）
・アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）
・コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）
・22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）
※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。
※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
