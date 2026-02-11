©22/7 PROJECT

22/7が、2026年4月11日に発売予定の16thシングル「二つの道」に向けた、新アーティストビジュアルを解禁した。

本ビジュアルは、千葉県内にあるクラシカルな洋風建築のホテルにて撮影された。重厚感のある大階段とシャンデリアを背景に、オーディションを勝ち抜き「22/7_the 3rd」として活動してきた3期生8人を迎え、グループ史上最多となる15人が一堂に会し、22/7の新たなフェーズである“第三章”の幕開けを象徴する1枚だという。

衣装もモノトーンを基調としたシックなテイストで統一されており、アシンメトリーなシルエットや、レース素材を用いた袖のデザインなど、シンプルでありながらも細部まで計算されたディテールが、メンバー一人ひとりの存在感を際立たせている。

大階段下に配置されたフォーメーションは、個の魅力とグループとしての結束を同時に表現しているとのこと。初期メンバーである天城サリーを中心に、これまでグループの歴史と伝統を支えてきたメンバーと、新たに合流した3期生が一体となり、“二つの道”が交差し、ひとつの未来へと重なり合う瞬間を切り取った、象徴的なビジュアルに仕上がっている。

◾️16thシングル二つの道』

発売日：2026年4月22日（水） ▼タイアップ

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 エンディングテーマ ▼商品形態（全4形態）

ヾ袷汗源左堕衄A / SRCL-13650〜13652 / 10,000円（税込）

・CD：※収録内容は後日発表します

・Blu-ray1：※収録内容は後日発表します

・Blu-ray2：※収録内容は後日発表します

・トレカ：完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入

・三方背BOX



完全生産限定盤B / SRCL-13653〜13655 / 10,000円（税込）

・CD1：※収録内容は後日発表します

・CD2：22/7 Character Song Collection

1.春夏秋冬猛ダッシュ！ / 桐生塔子(CV.麻丘真央)

2.愛及証明 / 織原純佳(CV.椎名桜月)

3.陽だまり計画書 / 西浦そら(CV.相川奈央)

4.Crash / 氷室みず姫(CV.月城咲舞)

5.ひとくちぶん / 瀬良穂乃花(CV.望月りの)

・Blu-ray：※収録内容は後日発表します

・トレカ：完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入

・三方背BOX



４間生産限定盤/ SRCL-13657〜13658 / 1,850円（税込）

CD：※収録内容は後日発表します

Blu-ray：※収録内容は後日発表します



つ名鑒/ SRCL-13656 / 1,350円（税込）

CD：※収録内容は後日発表します ▼店頭別購入者特典および対象店舗

・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）

・セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）

・WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）

・全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）

・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）

・アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）

・コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）

・22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）

※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。

※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。