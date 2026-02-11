Boris主催パーティー＜Fangs Anal Satan＞が3月20日、東京・高円寺HIGHで開催されることが発表となった。

’90年代から続くこのパーティーに当時から活動を続ける三者が集う。変幻自在のハードコアバンドSTAB 4 REASON (from 柳ヶ瀬 D.C)。ヘヴィなハードコアロックでフロアを揺らすGREENMACHiNE (from 金沢)。そして、世界の前線に立つ東京ローカルなヘヴィロックスBorisだ。

フライヤーデザインも当時のBorisのメインデザイナーJust Play Design UECHIが担当し、チケット価格も90年代のまま、前売り2000円、当日3000円となる。

未来への展望がイメージしづらい、オールドコンテンツ頼りなバイブスが蔓延する昨今。目まぐるしく変動する世界情勢下では、もはや東京も辺境ローカルという立ち位置に。そんな中、それぞれのホームタウンに根を張り、しつこく活動し続ける3バンドがその立ち姿を示し、未来を震わせる。

STAB 4 REASON

GREENMACHiNE

■Boris主催パーティー＜Fangsanalsatan Vol.26＞

3月20日(金) 東京・高円寺HIGH

open18:00 / start19:00

出演 : Boris、GREENMACHiNE、STAB 4 REASON

▼チケット

前売り \2000 / 当日 \3000 (+1 drink)

【Borisコミュニティ•パトレオン会員先行】

受付期間：2/12(木)19:00〜2/13(金)23:59

https://www.patreon.com/c/WataofBorisheavyrocks

【ZAIKO一般発売】

受付期間：2/15(日)19:00〜3/19(木)23:59

https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/378987

【e+一般発売】

受付期間：2/15(日)19:00〜3/19(木)18:00

https://eplus.jp/sf/detail/4481080001-P0030001

※入場順 : 1.パトレオン会員先行、2.ZAIKO一般、3.e+、4.当日券

主催 : Fangsanalsatan