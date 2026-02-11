あえての「メンズアイテム」が正解！【ユニクロ】こなれ感が増す「大人カジュアルコーデ」

着こなしにこなれ感が欲しいなら、メンズアイテムを取り入れてみるのもアリかも。おしゃれさんが着こなす「大人カジュアルコーデ」が参考になりそうです。そこで今回は【ユニクロ】のメンズアイテムに注目。デザインはシンプルなので、大人女性のコーデにも合わせやすいのが魅力です。

軽さとゆるさがちょうどいいきれカジコーデ

【ユニクロ】「ライトウェイトパーカ」\5,990（税込）

メンズの、軽やかなナイロンパーカ。春の軽アウターとしてさっと羽織りやすく、メンズならではのゆとりあるシルエットがポイント。ワインカラーを選んでシャツ × パンツのきれいめコーデに合わせれば、クリーンな雰囲気が残る大人カジュアルに。ラフすぎず、抜け感のある着こなしが叶いそうです。

モードなメンズアイテムでカジュアルコーデを格上げ

【ユニクロ】「ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1」\14,900（税込）

メンズのMA-1を主役にした、モノトーンの大人カジュアルコーデ。モードな雰囲気が漂う着こなしに、メンズアイテムならではの無骨さが活きています。Lサイズを選んだ@r_i_emamaさんによると「割と細身かな？ 試着は必須だと思う」とのことなので、ぜひ参考に。大人女性のコーデに取り入れるなら、スカート合わせがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hina_wear123様、@r_i_emama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M