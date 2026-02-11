高熱で寝込む私に、夫が「何を買えばいい？」自分で考えない姿に激怒した結果、返ってきた『衝撃の本音』
共働きの私たち。しかし、いつしか夫はラップひとつ買うのにも私にお伺いを立てる「指示待ち人間」になっていました。ある日、その原因が「私の無意識のダメ出し」にあったと気付いて……？ 友人が体験談を語ってくれました。
いちいち許可を求める夫
私たち夫婦は共働きで、ひとり息子を育てています。
「家事も育児もお金も、すべて2等分」という目標を掲げ、何かを買うときは必ず相談して決める生活をしていました。
しかし、いつの間にか夫は、ラップひとつ、洗剤ひとつ買うにも私に許可を求めてくるようになったのです。
「ねえ、洗剤は詰め替えでいい？」
「マヨネーズはこっちのメーカーでいい？」
仕事で疲れているときも、スマホには夫からの「確認LINE」が届きます。
最初は「相談してくれる丁寧な夫」だと思っていましたが、次第にそれは「自分で決断できないだけなのでは？」と思い、私のなかでモヤモヤが募るようになりました。
夫の衝撃的な本音で判明した「指示待ち」の理由
ある日、高熱で寝込んでいた私に、夫からLINEがありました。
「夕飯、スーパーで何買えばいい？ リスト送ってくれれば買っていくから」
体調不良で心身ともに限界だった私は、怒りがピークに。