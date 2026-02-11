DOPING PANDA・フルカワユタカ、髭・須藤寿と共に祝う生誕祭ツアー開幕。共作曲「TORYANSE」配信＆MV公開も
フルカワユタカが、同じ誕生日に生まれた盟友・須藤寿（髭）と共催している＜SEITANSAI＞由来の全国ツアーを本日、須藤の地元・水戸よりスタートした。
また、2025年で10回目の開催となることを記念して、作詞を須藤、作曲&デジタルジャケットの作画をフルカワが手がけた新曲「TORYANSE」が本日より配信スタート。さらに、本日19時にはMVが解禁となる。
MVは、＜SEITANSAI＞のキービジュアルの撮影を担当した、グッドモーニングアメリカのたなしんの監督・編集・撮影によるもの。＜SEITANSAI＞の開催地でもある吉祥寺を仲良く散策する模様と、TORYANSEのレコーディング風景をつなぎ合わせた、茶目っ気たっぷりな2人の魅力が詰まった作品になっているという。
なお、＜SEITANSAI＞ツアーは福岡公演以外は全てソールドアウトしている。
◾️フルカワユタカ、須藤寿「TORYANSE」
2026年2月11日（水）リリース
配信リンク：https://pcim.lnk.to/TORYANSE
◾️＜SEITANBOYZ tour 「TORYANSE」＞
公演日：2月11日（水・祝）＠茨城・水戸MINERVA
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
公演日：2月14日（土）＠福岡・福岡Queblick
開場開演：18:00 OPEN / 18:30 START
公演日：2月15日（日）＠北海道・札幌musica hall cafe
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
公演日：2月21日（土）＠京都・京都拾得
開場開演：17:30 OPEN / 19:00 START
公演日：2月22日（日）＠愛知・名古屋sunset BLUE
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
◾️＜フルカワユタカ×須藤寿 「SEITANSAIX」＞
公演日：2月28日（土）＠東京・吉祥寺STAR PINE’S CAFE
開場開演：17:00 OPEN / 18:00 START
チケット代：4,500円（税込／1Drink別）全自由席
販売URL：https://eplus.jp/seitansai/
▼公式ファンコミュニティ「星が降る町」入会ページ
https://fanicon.net/fancommunities/2195/
◾️DOPING PANDA リリース情報
アルバム『in my mind』
発売日：9月10日（水）
仕様：デジパック / CD1枚組
品番：SLRL-10151（TGCS-13707）
価格：3,850円（税込）
各種サブスクリンク：https://dopingpanda.lnk.to/in_my_mind
CD購入ページ：https://www.rocket-exp.com/dopingpanda
▼収録内容
M1.2043
M2.utopia
M3.Darlin’ I love you
M4.escape
M5.starlight you up
M6.the compozaz
M7.remnant
M8.I wander
M9.you were just watchin’ me
M10.in my mind
▼特典
【DOPAMANIA CLUB会員特典】直筆サイン入りアナザージャケット
【DOPAMANIA CLUB会員限定バンドルセット】Acoustic ver.収録CD(3曲入り) /直筆サイン入りアナザージャケット￥5,500（税込）
【一般特典】7インチサイズジャケット
【一般バンドルセット】メンバーアクリルスタンドセット/7インチサイズジャケット ￥6,000(税込)
【会場販売特典】Yellow Funk Agency ロゴマグネットシート
