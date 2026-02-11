JR九州の豪華列車「或る列車」が11日、1日限定で「カフェ」になりました。8分で完売したというプレミアムチケットを手にした52人が、ラグジュアリーな空間を体験しました。

■平山翼記者

「箱崎駅です。ホームには、普段は見かけることのない黄金に輝く列車が停車しています。」



黄金に輝く車体の「或る列車」は、JR九州が週末を中心に博多駅と由布院駅の間で運行している豪華列車です。普段は3時間ほどの道中で、豪華なコース料理が提供されます。

■子ども

「或る列車に乗る。」



ちょっぴり敷居が高い「或る列車」で、1日限定で行われたのが「或るカフェ」です。



運行開始から10年を記念して、幅広い世代に豪華列車を身近に感じてもらおうとJR九州が企画したもので、普段は1人3万6000円以上の個室席が、この日は限定セットが付いて4000円でした。



限定セットは全て、料理界のアカデミー賞と呼ばれる「ワールド50ベストレストラン」に長年ランクインしている成澤由浩シェフが監修しました。

こちらは、普段のコース料理で提供されている、濃厚なチョコレートに大分県産のバラを組み合わせた新感覚のスイーツです。



■平山記者

「サクッとしていて、バラの風味を感じられます。さわやかです。」

また、10周年を記念して販売されたレトルトカレーが、食事として提供されました。



■乗客

「野菜が入っていて甘味があると言われたけれど、本当に食べた瞬間甘かったです。そして、後からカレーのいい味が。おいしかったです。よかったです。雰囲気が味わえて。」

「おいしかった。ちょっとだけ、からかった。」



■JR九州 営業部・伊藤吉紀 主席

「比較的手の届きやすい価格で『或る列車』の世界観や魅力を若い方を中心に楽しんでもらい、人生のここぞという場面で『或る列車』を使ってもらいたい、選んでもらいたいという思いのきっかけとなるように、今回は『或るカフェ』を企画しました。」



1日限りの夢のような空間。参加者にとっては、思い出に残る特別な時間になったはずです。