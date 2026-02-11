Jリーグ選抜を指導した中村俊輔氏「すごく価値ある時間」

U-18 Jリーグ選抜と日本高校選抜による「NEXT GENERATION MATCH 2026」が2月11日にニッパツ三ツ沢球技場（神奈川）で行われ、U-18 Jリーグ選抜は0-2で日本高校選抜に敗れた。

日本の将来を担う才能たちとともに注目されたのが、昨年までJ2横浜FCでコーチを務め、今回のU-18 Jリーグ選抜を務めた元日本代表MF中村俊輔氏。過去に日本代表の中心選手として世界に名を馳せた“レジェンド”に、選手たちは大きな刺激を受けていた。

この日キャプテンマークを巻いて先発した鹿島アントラーズユースMF大貫琉偉は、プレースキッカーを任された。中村氏からミーティングで「海外ではキックを1、2本ミスしただけで味方のサポーターからブーイングを受けた」という経験談を聞いた。プレースキックが不発に終わった背番号8は「自分も今日は2、3本ミスしているので、もっともっと練習しなきゃいけないなと思いました。キックもそうですし、何でもできる選手になりたいという目標があるので頑張りたいです」と、中村氏の経験談を胸に奮起を誓った。

後半開始から途中出場した奈良クラブMF茺名元希は、ドリブルで存在感を発揮。中村氏から「もう一個高い位置で受けてプレーできるようになれば、もっと脅威的な選手になれる」というアドバイスを受け、果敢にゴール前でドリブルを仕掛け、劣勢の中でもチームの攻撃を牽引した。茺名は「（アドバイスは）自分のためになったので、（中村氏には）すごく感謝しています」と手応えを口にした。

試合には敗れたが、日本代表をプレーで牽引した名手の指導やアドバイスにより、選手たちの意識やプレーの質に変化が見えた。中村氏は「こっちの選抜は2、3日しか（準備期間が）なかったですけど、それでもすごく価値ある時間だったと思う」と振り返った。短い時間だったが、レジェンドの金言を受けた選手たちは充実した表情を見せていた。（FOOTBALL ZONE編集部・海老田悦秀 / Yoshide Ebita）