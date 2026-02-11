気象予報士の平島さんです。雪が降ったかと思えば、晴れたり雨になったりと、この時期の天気はコロコロ変わりますよね。



大丈夫です、上野さん。雨や雪の日でも楽しめる場所をご紹介します。



富山県中央植物園の熱帯雨林植物室です。こちらは奄美群島などに育つ「ハリツルマサキ」。大きさ7ミリほどの、緑色をした小さな実をたくさん付けています。



実はハート形ですね。かわいい。





そうなんです。小さなハート形の実をつけることからハートツリーとも呼ばれています。愛らしい植物ですが準絶滅危惧種に指定されている希少な植物です。近づくバレンタインデーにハート形の実がぴったりじゃないですか。祝日のきょうは、家族で来ている人たちもいました。展示場所には観察しやすいよう虫眼鏡が備え付けてあります。子どもたちは、ひとしきりハート探しに夢中でした。ハートツリーの実は今月末まで楽しめるということです。他にもちょうど花を咲かせている植物もあるようですし、外の寒さや雪雨を気にせずゆっくり楽しめますね。では、あすの天気を詳しく見ていきましょう。きょう雨を降らせた低気圧は東の海上へ離れ、大陸から高気圧が張り出してきます。このため、あすは晴れる見込みです。ただ放射冷却の影響で朝は冷え込み、富山市の最低気温は0度の予想です。きょうの雨で溶けた雪が凍る所もありそうなので、車の運転などは気をつけてください。朝の通勤通学は特に注意ですね。そしてこの先ですが、気温がかなり上がりそうです。富山市の予想最高気温は、14日土曜日が13度、15日日曜日は17度、4月中旬並みまで上がる予想です。季節はずれの暖かさですね。雪解けが一気に進むと落雪やなだれにも注意が必要ですね。寒暖差で体調を崩さないよう気をつけてください。