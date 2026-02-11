選挙の結果は自民圧勝で、比例に回った田畑さんは当選しましたが、投票日に県内で実施した出口調査からはある傾向が見えます。



普段、自民党を支持している人がどう投票したか、投票行動を分析してみました。



県内3つの小選挙区では「自民党の候補に投票した」人が、富山1区は89％、2区は93％、3区は87％でした。9割前後と非常に高い割合となっています。



一方、比例代表になると「自民党に投票した」人は77％に下がり、10ポイント以上、下回りました。





実際の得票数で、北陸信越の各県とも比較してみます。小選挙区で自民、または自民系候補者が獲得した得票合計に対して、比例で自民が獲得した得票数の割合をみてみます。ブロック内5つの県の中で、富山県は67％と最も低いことが分かりました。富山は「小選挙区で自民候補に投票したのに、比例で自民党以外の政党に投じた人が他県より多かった」といえます。取材の中でも、関係者からは「田畑さんのいる比例では今回、自民党と書かない」という話も出ていました。ただ今後、比例で当選した田畑さんと、県連・富山市連との融和は図られるのか。県連の橘会長は、田畑さんの役職復帰について、すぐに結論は出さないとの見通しを示しました。自民党県連 橘慶一郎 会長「（本人の）思いもよく受け止めながら、かつ、県連の皆様方と納得感がある形でこの問題の最後決着というか、いい形の収拾・決着を図っていく」県連、市連の議員には今も不信感は強くあり、田畑さんとの間にはそう簡単に埋まらない溝がまだ深く残っています。Vここまで強大な「高市旋風」を追い風に当選を果たした田畑さんですが、すべての有権者から信任を得たとは言えない状況だといえます。