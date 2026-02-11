ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は４人全員が上位１２人による１２日（日本時間１３日未明）の決勝進出を決めた。

昨年の世界選手権２位の清水さら（１６）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８７・５０点で２位、先月の賞金大会「Ｘゲームズ」２位の工藤璃星（１６）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８４・７５点で４位、前回北京大会銅メダルで日本選手団の旗手も務めた冨田せな（２６）（宇佐美ＳＣ）が７７・５０点で９位、昨年の世界選手権３位の小野光希（２１）（バートン）が７６・００点で１１位通過。１位は３連覇を目指すクロエ・キム（アメリカ）で９０・２５点。日本勢の２大会連続のメダルなるか注目される。（デジタル編集部）

ハーフパイプは、半円筒形のスロープを滑走して空中に飛び出し、回転やひねりを加えた技を繰り出して、難易度や完成度を競う採点種目。予選には日本勢４人、キム、前回北京大会「銀」のケラルト・カステリェト（スペイン）ら２４人が出場。２回のランで高い得点が採用される。

【２回目】

１回目の失敗ランで後がない清水。勢いよく跳び、果敢に技を繰り出した。ガッツポーズを作って滑り終えると、８７・５０点。工藤を抜き暫定２位に浮上した。

１回目１３位の冨田も得点を上げなければならない立場。３大会連続出場の経験値を武器に冷静な滑りを見せ、７７・５０点で１回目を上回った。暫定９位。

清水とマディー・マストロ（アメリカ）に抜かれ４位に後退していた工藤は１回目の８３・５０点を上回る８４・７５点を挙げたが暫定４位のまま。

小野はガッツポーズも見せて滑り終え、１回目を上回る７６・００点だったが、この時点で暫定１１位。日本勢では最も低い得点となった。

キムは高いエアで観客を魅了したが、終盤は流すような形で２回目を終えた。

カステリェトは８１・００点と得点を上げ、暫定７位。

中国選手が競技中に負傷して中断する場面も。また韓国選手が負傷した模様で１回目を終え棄権した。

【１回目】

全体トップで登場した清水。手をポンポンとたたいてスタートしたが、硬さが目立ち途中で失速、失敗のランとなり１９・７５点。

６番目に出た冨田は順調に滑り出したが、中盤で技を繰り出した後にボードがスロープの縁にぶつかってしまい失速、得点が伸びず５０・５０点。

続く工藤は初出場ながらスピード感あふれるランで技を繰り出した。滑り終わると、納得の１本だったのかニッコリ。８３・５０点をたたきだし暫定トップに。

日本勢が続く。２大会連続の小野は終始落ち着いた滑りを披露。６８・２５点。

３連覇を狙うキムは１５番目に登場。高いエアと多彩な技で会場を沸かせた。滑り終えると、笑顔で舌を出した。９０・２５点で工藤を抜き暫定トップに。

１８番目登場のカステリェトは７８・７５点で暫定５位につけた。

２４人が滑り終え１回目が終了。