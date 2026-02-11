11日は建国記念の日です。県内各地で様々なイベントが開かれました。薩摩川内市では、城山ホテル鹿児島の総料理長による食品ロスの削減を目指した料理教室が開かれ子どもたちが料理に挑戦しました。



薩摩川内市のSSプラザせんだいで開かれたのは、城山ホテル鹿児島の徳重慎一郎総料理長による料理教室です。薩摩川内市が行っている、資源の循環などを目指す事業の一環で開かれたサステナブルな料理教室で、午前の回には、親子連れなど約40人が参加しました。





形や色などが規格を満たさず市場に出すことができない「規格外野菜」を使ってスペイン料理の王道、パエリアを作ります。（参加した子ども）「こわーい！」慣れない手つきで包丁を使う子どもたち。お母さんはちょっぴり心配そう…。（シェフ）「親指隠してね。猫の手に」切り終わったら、野菜と魚介を炒めていきます。（参加した母親）「規格外の野菜を使ってお料理出来るので、おうちでも出来たらいいなと思って参加した」（参加した子ども）「楽しい」（参加した母親）「（子どもは料理は）全然しない。珍しい光景。やっている風に見える」説明を聞きながら、着々と調理を進めて行きます。水や米、規格外のカブなどを加えて煮詰めていきます。ホテルが用意した前菜を食べながら待つこと約15分。炊きあがったようです。仕上げに、一度取り出した魚介を思い思いに、丁寧に盛り付けて…。親子で作るパエリア、完成しました！（参加した子ども）「おいしい」（参加した子ども）「難しかった。いつも作っているお母さんがすごいと思った」（参加した母親）「ハラハラしながら、包丁の使い方とか。でも上手にできていた」（城山ホテル鹿児島・徳重慎一郎総料理長）「規格外野菜も調理の仕方一つでこんなにおいしくなるんだよと、見た目も華やかに。そういうことを知ってもらって将来、食に興味がある人生を送っていただけたら」捨てられてしまうことが多い規格外野菜。環境について学びながら、親子の絆を深める貴重な時間になったようです。