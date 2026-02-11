今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月12日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


運気は低調。ワンランク上のことに挑戦するのは後日に延期して。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


父親や兄、叔父などが運気回復のカギを握っているみたい。会話してみて。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


根拠のない焦りに襲われそう。年上の人に話してみると解決のきっかけに。

9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


運気はダウン。赤いものを持つと復活するので、口紅やネクタイで選んで。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


人の事情にはノータッチ。詮索すると人間関係に波乱が……。

7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


安泰日。マイペースでやっていけば何の問題もなさそう。

6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


心の余裕がなくなりそう。自分をいたわってあげること。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


小さな発見あり。その感動を素直に表現すると、ツキが到来！

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


好奇心が幸運のカギ。しつこいくらいに質問してみよう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


メンタルパワーがアップ。意欲的に活動すると収穫あり。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


運気は明るめ。周囲の顔色を気にせず堂々と活動を。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


心機一転するチャンス。思い切ったことをするのがカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)