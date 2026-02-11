子飼商店街が熊本市からの助成を受け、明日（2月12日）からプレミアム付き商品券の販売を始めます。

【写真を見る】客も店も「助かる」4000円分のプレミアム付き商品券 子飼商店街で販売へ 熊本市助成の物価高対策進む

発売前日 浮足立つ商店街

子飼商店街では、4400セットのプレミアム付き商品券が販売されます。1万4000円分の商品券を1万円で1人3セットまで購入することができ、商店街の44の店舗で使用することができます。

熊本市は物価高対策として国からの交付金を財源に商品券のプレミアム部分を助成する事業をしていて、その助成を活用します。

子飼繁栄会商店街振興組合 渡辺正宏代表「40％という、いまだかつてないプレミアム率。これは手を挙げない手はない」

商店街の利用客は？

商店街利用客「4000円は学生からしたら大きい額なので、お得だと思う」

商店街利用客「年金が13日に出るから。その時に販売しているなら、年金が出てから買いにいく。商品券買ったらいっぱい利用する、この商店街大好きだもん」

商店街の代表は、日頃とは少し違った買い物に利用してほしいと話します。

子飼繁栄会商店街振興組合 渡辺正宏代表「日頃よりワンランク上の商品を、ご褒美的に買っていただくと商店街も助かる」

「消費税0％」商店街の客はどう思う？

物価高対策をめぐっては、衆院選で「2年間食料品の消費税0％」を掲げた自民党が圧勝しました。

この減税について、商店街に買い物に来ていた人は。

商店街利用客「本体価格と税込価格が2段になって書かれている。あれが1段になると、だいぶ感覚的にも違う」

商店街利用客「輸送コストで高くなるという話も聞くので、消費税だけが0になって果たして安くなるのか」

商店街利用客「消費税が0％になったとしても、おそらく他のものが高くなると思う」

この物価高、今後どうなっていくのか。

熊本市の助成を活用したプレミアム付き商品券は、他にも「ゆめマート」や「アミュプラザくまもと」などでも販売される予定です。