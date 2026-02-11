ÏÃÂê¤È¼ÂÎÏÈ÷¤¨¤ë´Ú¹ñ¡Ö5G¡×¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¢Ç®¶¸¤ÎºÆÍè´üÂÔ
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢Áª¼ê5¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤ä°¦¾Î¤¬¡Ö¥¸¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à5G¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂêÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¡¢¥á¥À¥ëÁè¤¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ½÷»Ò¤Ï2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Î¡Ö´ã¶ÀÀèÇÚ¡×¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¡Ö5G¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢¸¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡×¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¸å¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ä¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Þ¤Ç¹¹ð¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÌÜÉ¸¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Âè2¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡£Åßµ¨¶¥µ»¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼ÉÔºß¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÇ®¶¸¤ÎºÆÍè¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÁª¼êÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥¥à¡×¤¬¸ø¼°Ì¾¤À¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö5G¡×¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬µþµ¦Æ»Ä£½êÂ°¡£´Ú¹ñ»æ¤ÎÃæ±ûÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¹ç½ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö300Æü°Ê¾å¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡Ö²ÈÂ²°Ê¾å¤Ë²ÈÂ²¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£