AAA・與真司郎、西島隆弘の脱退に言及「彼の選択を、僕は尊重したい」 突然の報告ファンに謝罪も
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの與真司郎（37）が11日、自身のインスタグラムで、同日に発表した西島隆弘（39）のAAA脱退について言及した。
【画像】2021年、5人で6大ドームツアーを完走したAAA
投稿で「西島隆弘の発表について」と書き出し、「ずっとAAAを応援してくださっている皆さん そして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ」とあいさつ。「この度は急な発表で申し訳ありません」と謝罪した。
「今、僕達AAAはグループとしては活動休止中ではありますが、20周年という節目を迎え、AAAとして今できる形で、ファンの皆さんへ感謝を伝えたいという想いから、グループとして、参加できるメンバーが3人だとしてもイベントを開催する決断をし、発表をしていました」とし、「そして、僕個人としても、いつかまた5人で活動できる日を願っていたので、今回このような形になってしまったことはAAAを応援してくれているファンのみなさんに申し訳なく思っています」と伝えた。
続けて「ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています。ファンの皆さんには、突然の発表となり、驚かせてしまったことを重ねてお詫び申し上げます」とコメント。「これからもAAAの歩みを、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
西島についてはきょう11日、西島のスタッフが公式サイトとSNSで「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明し、「治療に専念するため、本日をもちましてAAA を脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝え、「今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」とAAAの脱退を発表した。
また「長年にわたり温かいご支援を賜りましたファンの皆さま、並びに関係各位に心より感謝申し上げます。Nissy としての活動につきましては、体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけ、「今後とも、Nissy(西島隆弘)ならびにAAA への変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」と締めくくった。
西島は1986年9月30日生まれ、北海道出身。O型。ダンスボーカルグループ・AAAのメンバーとして2005年9月、AAAのシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。09年1月、初主演映画『愛のむきだし』で、『ベルリン映画祭』の国際批評家連盟賞とカリガリ映画賞を受賞。その他、テレビ東京系ドラマ『美味學院』、TBS系ドラマ『タンブリング』、NHK大河ドラマ『平清盛』フジテレビ系ドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』などに出演。また、Nissy名義でソロアーティストとしても活動している。
