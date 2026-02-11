「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）

ＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）がリング上で異例の意思表明を行った。ジェイク・リー（３７）を迎え撃った初防衛戦で、２３分４０秒の激闘の末にジーンブラスターで劇的勝利。死守したベルトを掲げてマイクを持つと、「正直言うと、ここで言うべきことではないかもしれない。でも、俺はこの団体を守る責任がある」と前置きした上で、「おい、ブシロード！」と親会社の名前を出し、「俺たちレスラーはな、カードゲームのカードじゃねえんだよ。俺たちはな、このリングで命を懸けて戦っているんだ。このベルトの重みがわかるか？これは全レスラーの覚悟と命の代償なんだ。このリングは、俺たちレスラーが自分の人生を表現する場所なんだ」と訴えた。

近年では２４年にオカダ・カズチカ、昨年は内藤哲也らトップ選手が次々と退団し、今年もＥＶＩＬや高橋ヒロムらが電撃退団するなど、新日本マットに激震が走っている。

今年の１月４日にＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を初戴冠し、前身となるＩＷＧＰヘビー級王座を復活させた上で歴史を統合した辻は「俺はこの団体が好きだ。ライオンマークを堂々と掲げていたいんだよ。俺は守る。ベルトも、この新日本プロレスも。だから…同じ方向を向いてくれ。この団体をもっと強く、もっとデカくするために一緒に歩いて行こうぜ」と呼びかけた。

この発言を支持するように、会場のファンからは万雷の拍手と「陽太」コールが自然発生した。「この先の未来は俺がつくるんじゃない。俺たちでつくるんだ。今日ここにいるみんな、そしてレスラー全員でこの新日本プロレスをつくっていくんだ。覚悟はいいか？」と呼びかけた。