¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¤¬¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÂÐ±þÎÏ¡¡²¦²ñÄ¹¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Í¡¢µ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¡Ê¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ëÂë¤ÎÇØÈÖ¹æ£³¤¬½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎàÁ°¾¥Àïá¤Ç´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î½ù¼ãô¦¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Î¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÁÇÄ¾¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ËÍî¤Á¤ëÃæÁ°ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¾åÃãÃ«¤ÎÁ°¤Ëº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤È½é¤á¤Æ¤Î¼ÂÀï¤Ç¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥Õ¤Ï²þÎÉ¤·¤¿¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤òÂÇÀÊ¤Ç»î¤¹½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¡£¶áÆ£¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤Î´¶¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤±¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸«¤»¤¿µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ËÂë¤ÎÄ¹¤¿¤Á¤â»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ìÎ®¤ÏÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢²¦²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Í¡£µ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤½¤Îµ»½Ñ¤òÀä»¿¡£¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¶áÆ£¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶áÆ£¤Ï¡ÖÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢À¤³¦°ì¤È¤Ê¤êÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¤Î¤ÇÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡££±£´Æü¤«¤é¤ÏµÜºê¤Ç¤ÎÂåÉ½¹ç½É¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£ËÜÅö¤ËËÜÈÖ¥â¡¼¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤âÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Çµ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¡£Âë¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£