2026年2月11日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は今秋にも想定される内閣改造で日本維新の会からも閣僚を出す「閣内協力」についてとりあげた。

「政治家のみなさん能力の成長も早いものがある」？

日本維新の会代表の吉村洋文氏（大阪府知事）は10日に高市首相から次の内閣改造の際には、入閣を要請されたことを明かしたうえで、「アクセル役として推進力になりたい」と前向きな意向を示した。MCの東野幸治さんは「いよいよ本当に連立政権になっていくんだなという思い。どこのポストにつくかも興味がある」と話した。

コメンテーターの橋下徹氏が以前、維新の会には（閣内に入って）政権を担える人材がいない旨の発言をしていたことを蒸し返した東野さんは「人材はいない？」とあらためて橋下氏に問う。

橋下氏は「前回連立を組んだ時にはまだ出せる人材はいないだろうという議論は多かったみたいだが、今回は選挙で自民と維新で信を得たわけなので出さないわけにはいかないでしょう。責任を共有しないと」と話した。

東野さんは「期間的に短いのに人材ができたって、おかしくないか」とツッコミを入れる。橋下氏は決まり悪そうに「ここはね、政治家のみなさん能力の成長も早いものがある」と言うと、周囲から笑いとともに「こんな短期間で！」との声があがった。

橋下氏「疑問も何も総務大臣しかないでしょう」

MCの青木源太さんが維新の閣僚ポストを予想する。「地方分権をやるなら総務省ですが、自民党が（総務省の）ポストを明け渡すかという疑問もあります」と話す。橋下氏は「疑問も何も総務大臣しかないでしょう」と即答。

維新の党是は地方分権、道州制でこれの所管は総務省だからだという。ではその総務大臣にだれがつくのか。橋下氏は「藤田（文武）さんは実務能力が高く、政策の推進役なので党代表をやめれません。経験や実績からいって馬場伸幸さん（党顧問）がふさわしいのではないか」と予想した。

コメンテーターの眞鍋かをりさんは「維新の会は吉村さんと藤田さんしか知らないのですが、馬場さんはどういう人なんですか」と聞くと、東野さんは「馬場執行部は永田町文化にどっぷりと浸かり」と橋下氏が表現した2024年のXを引き合いに「馬場さんは永田町の飲み食い政治の権化みたいな人って言ってました」と橋下氏の顔を見る。橋下氏は「権化なんて言っていない」と釈明に追われていた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）