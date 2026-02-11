（給水のノイズ）



（地域住民）

「いや～もうストレスですね大変です。トイレが大変お風呂も入りたいけど…ジャーって流して洗いたい」



週末の雪の影響が次々と明らかになる中、伊東市で、11日も続いていたのが“断水”。



伊東市内では寒波の影響で家庭に繋がる給水管の水が凍結。

これにより中が膨張し給水管が破損。

そこから水が勢いよく溢れだし、市内全体での水道使用量が異常に増加し供給できる量を上回ったことで、一時最大でおよそ5000世帯に断水の恐れが生じていまなお断水している地域があります。

多くの家庭で水が使えない状況が続く中、11日朝から雨が降る中市が設置した給水タンクに水を求めて多くの人がやってきました。





Qペットボトル何本用意した？（地域住民）「4本」Q全然足りないですよね？（地域住民）「足りないけど、重たいから。水道、大切です」市によりますと徐々に断水の件数は減少しているものの完全復旧のめどはたっていないといいます。県内屈指の観光地でもある伊東市では、観光施設でも大きな影響が出ています。（カメラマン）「こちらの観光施設では、断水が始まった10日からレストランなどの営業を休止しています」すでに予約が入っている宿泊施設などは通常通りの営業を行うということですが…。（奏の森 冨岡真一郎マネージャー）「もともと貯水タンクがあり、そのなかの水を使っていたのでいまも水道をひねれば出る状況ただ、いつなくなるか、いつ断水が解除されるかは伊東市でも把握できていない状況だったのでそれまではとにかく節水をしつつ、すでに予約してくれている方もいるのでそういう方には最大限対応できるように節水を心掛けながら水を使う」地域住民の生活だけでなく、重要な産業でもある観光にも大きな影響を与えている今回の断水。市では、週末までに完全復旧を目指していますが…。（伊東市水道課 佐藤 純課長）「水が十分に使えないなかで節水も何もないというところもあると思うが、配水池に水がたまることが優先されるのでその水位の回復をなるべく早くすることが通常に戻る条件になるのでお願いしたい」断水は静岡のお隣・神奈川県の観光地箱根でも…。複数の水道管が凍結して破裂し、漏水が発生。そこに1月からの雨不足によって配水池の水量が少ない状況も重なり10日午前から大規模な断水が発生したのです。（記者）「こちらのお店、断水のため休業となっています。こちらにも営業中止の張り紙があります」その後、応急処置が完了し11日朝から水道の供給が再開されましたが、いまだ漏水場所の特定ができておらず配水池の水量も不足しているため11日も夜9時から12日朝5時まで、断水を実施するということです。